英皇家海軍參戰？傳「安森號」核潛艦已進入阿拉伯海 隨時可打擊伊朗

英國皇家海軍敏級核潛艦「安森號」（HMS Anson）已經部署在阿拉伯海，可隨時在伊朗衝突升級時進行遠程打擊。（法新社）

有英國媒體爆料，英國皇家海軍第5艘機敏級核潛艦「安森號」（HMS Anson）已經部署在阿拉伯海，可隨時在伊朗衝突升級時進行遠程打擊。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，核潛艦「安森號」本月初離開澳洲珀斯，航行了約5500英里到達阿拉伯海，使英國具備在區域衝突升級時進行遠程打擊的能力。報導指出，這項部署是在唐寧街授權美國利用英國基地打擊威脅荷姆茲海峽的伊朗目標之後進行的。

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「安森號」會定期浮出水面，與位於諾斯伍德（Northwood）的英國常設聯合司令部進行通信，任何發射命令都將由英國首相授權，並由聯合行動司令傳達。

「安森號」全長97公尺，可搭載38枚魚雷和戰斧巡弋飛彈，能擊中1000公里外的目標，所攜帶的核子反應爐，可讓該潛艦在25年內不用加油。

針對該項軍事部署，《路透》指出，目前無法立即核實該報道，英國國防部也尚未回覆置評請求。

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