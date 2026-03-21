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    首頁 > 國際

    22國聯合聲明 籲伊朗開放荷姆茲海峽

    2026/03/21 21:34 即時新聞／綜合報導
    圖為行經荷姆茲海峽的油輪。（路透資料照）

    圖為行經荷姆茲海峽的油輪。（路透資料照）

    繼英國、法國、德國、義大利、荷蘭及日本19日發表聯合聲明，要求伊朗停止封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz），後續多國陸續加入這份聲明，目前總數多達22國。

    英法德義荷日6國於19日發表聯合聲明，譴責伊朗攻擊能源設施與封鎖荷姆茲海峽的行為，並表達願為荷姆茲海峽安全通航盡一份心力。

    英國政府網站顯示，加拿大、南韓、紐西蘭、丹麥、拉脫維亞、斯洛維尼亞、愛沙尼亞、挪威、瑞典、芬蘭、捷克和羅馬尼亞20日加入了這份聲明後，澳洲與阿拉伯聯合大公國今（21日）也加入這份聯合聲明，總數來到22國。

    《美聯社》報導，美國中央司令部司令庫珀（Brad Cooper）今日在X發布影片，說明美軍「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的近況，他稱美軍本週稍早轟炸了一處伊朗地下設施，那裡存放著反艦飛彈、機動飛彈發射器以及「對國際航運造成危害風險」的武器，另外伊朗的飛彈雷達中繼站和情報支援站也被摧毀，因此伊朗封鎖荷姆茲海峽的能力已經減弱。

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