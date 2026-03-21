魏哲家嗆爆中國機器人「好看而已」 小粉紅暴怒：炸了台積電

台積電董事長魏哲家今日在亞洲大學發表演說時表示，中國的機器人跳來跳去「沒用，好看而已」。（記者陳建志攝）

台積電董事長魏哲家今日在亞洲大學發表演說時表示，未來每個家庭都會需要機器人，AI技術非常重要。他還表示，中國的機器人跳來跳去「沒用，好看而已」，強調現在全球95%的機器人「大腦」都是台積電製造出來的。相關言論被轉至微博，引發大量網友不滿，大量網友詛咒魏哲家「快死了」，還有網友氣到喊「快把台積電炸了」。

亞洲大學今天頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家，表彰其長年領導台積電，推動全球半導體產業發展的卓越貢獻。魏哲家演說時談到，AI的技術對於步入高齡化社會的台灣非常重要，因為未來需要機器人照顧老人，每個家庭都會有機器人。

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魏哲家話鋒一轉表示，中國一直弄機器人跳來跳去蹦蹦跳，「沒用，好看頭而已」。現在全球95%的機器人「大腦」都是台積電製造出來的，因為機器人的「可靠性」是不能疏忽的。

相關言論被轉至中國微博，引發大量網友不滿，留言表示：「以後台積電就是我們的了」、「快去把台積電炸了」、「仗著有個台積電就狂得沒邊」、「他再敢來大陸就弄他」；還有更偏激的網友表示：「老人渣」、「快死了」。

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