為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    魏哲家嗆爆中國機器人「好看而已」 小粉紅暴怒：炸了台積電

    2026/03/21 18:54 即時新聞／綜合報導
    台積電董事長魏哲家今日在亞洲大學發表演說時表示，中國的機器人跳來跳去「沒用，好看而已」。（記者陳建志攝）

    台積電董事長魏哲家今日在亞洲大學發表演說時表示，中國的機器人跳來跳去「沒用，好看而已」。（記者陳建志攝）

    台積電董事長魏哲家今日在亞洲大學發表演說時表示，未來每個家庭都會需要機器人，AI技術非常重要。他還表示，中國的機器人跳來跳去「沒用，好看而已」，強調現在全球95%的機器人「大腦」都是台積電製造出來的。相關言論被轉至微博，引發大量網友不滿，大量網友詛咒魏哲家「快死了」，還有網友氣到喊「快把台積電炸了」。

    亞洲大學今天頒發名譽博士學位給台積電董事長魏哲家，表彰其長年領導台積電，推動全球半導體產業發展的卓越貢獻。魏哲家演說時談到，AI的技術對於步入高齡化社會的台灣非常重要，因為未來需要機器人照顧老人，每個家庭都會有機器人。

    魏哲家話鋒一轉表示，中國一直弄機器人跳來跳去蹦蹦跳，「沒用，好看頭而已」。現在全球95%的機器人「大腦」都是台積電製造出來的，因為機器人的「可靠性」是不能疏忽的。

    相關言論被轉至中國微博，引發大量網友不滿，留言表示：「以後台積電就是我們的了」、「快去把台積電炸了」、「仗著有個台積電就狂得沒邊」、「他再敢來大陸就弄他」；還有更偏激的網友表示：「老人渣」、「快死了」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播