為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美日領袖會談 日媒：高市將傳達台海和平穩定重要性

    2026/03/19 22:55 中央社
    日本首相高市早苗18日抵達美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（美聯社）

    日本首相高市早苗18日抵達美國馬里蘭州安德魯斯聯合基地。（美聯社）

    日本首相高市早苗將於美國時間19日（日本時間20日）在白宮與美國總統川普舉行會談。日媒報導，會談除聚焦伊朗局勢與能源安全外，高市預計向美方明確傳達，維持台灣海峽和平穩定的重要性。

    產經新聞報導，這是高市早苗去年10月就任首相後首次訪美。針對伊朗局勢，預料她將強調應儘早使局勢降溫，以及確保荷姆茲海峽航行自由與穩定能源供應的重要性，並表明日本也將提供合作。

    會談的焦點在於高市早苗將傳達日本能提供何種協助，以及川普會提出何種要求。川普過去曾要求包括日本在內的同盟國，派遣船艦前往荷姆茲海峽護衛民間船隻，並且對派遣持謹慎態度的國家表達不滿。然而，在戰鬥持續的情況下，依據日本法律，要派遣自衛隊具有極高門檻。

    高市出發前在參議院預算委員會答詢表示，「將依據日本法律，清楚說明能做的會做，不能做的就是不能做。」日本政府內部也浮現在停火後派遣掃雷部隊協助清除水雷等方案。

    此外，高市也將傳達日本政府絕不容許伊朗發展核武的立場，並預計在因應北韓核武與飛彈研發問題上與美國加強合作，同時請求美方協助解決日本人拉致（遭北韓綁架）問題。

    兩國領袖將確認推動重視自由貿易、航行自由與法治的「自由且開放的印太地區」方針，背後意圖在於抑制中國的霸權主義行動。高市也計劃向川普強調台灣海峽和平與穩定的重要性。

    雙方也將推進經濟安全保障領域的合作，包括討論在南鳥島外海的海底稀土共同開發，以及制定擴大稀土等重要礦產來源的行動計畫。在對美投資方面，雙方正在協調宣布包括小型模組化反應爐（SMR）及天然氣發電設施建設項目。

    日美領袖會談預定於當地時間19日上午11時15分（日本時間20日凌晨0時15分、台灣時間19日晚間11時15分）舉行。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播