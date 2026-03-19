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    首頁 > 國際

    英法德義荷日6國聯合聲明 譴責伊朗封鎖荷姆茲海峽

    2026/03/19 22:45 即時新聞／綜合報導
    受戰火影響荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓。圖為泰國貨輪在荷姆茲海峽附近遭襲擊。（法新社檔案照）

    受戰火影響荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）航運幾近癱瘓。圖為泰國貨輪在荷姆茲海峽附近遭襲擊。（法新社檔案照）

    英國、法國、德國、義大利、荷蘭及日本，今（19日）發表聯合聲明，譴責伊朗近來攻擊能源設施與封鎖荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的行為，聲明還提及，6國願意為和平通航荷姆茲海峽盡一份心力，並計畫透過聯合國或國際金融機構，援助被能源危機嚴重影響的國家。

    《路透》報導，英國、法國、德國、義大利、荷蘭以及日本在聯合聲明中表示，「我們對伊朗最近在波斯灣對非武裝商船的襲擊、對民用基礎設施（包括油氣設施）的攻擊，以及伊朗部隊實際上封鎖荷姆茲海峽的行為，表達最強烈的譴責。」

    聲明也呼籲，伊朗立刻停止阻礙荷姆茲海峽商業航運和攻擊油氣民用設施，並強調這種行為擾亂了能源市場，會對國際和平造成威脅。

    此外，聲明還提及，英法德義荷日6國「願意為確保荷姆茲海峽安全通行作出適當貢獻」，另外也會透過聯合國與國際金融機構，援助被能源危機嚴重影響的國家。

    英國、法國、德國、義大利、荷蘭及日本發表聯合聲明，譴責伊朗封鎖荷姆茲海峽。示意圖。（路透）

    英國、法國、德國、義大利、荷蘭及日本發表聯合聲明，譴責伊朗封鎖荷姆茲海峽。示意圖。（路透）

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