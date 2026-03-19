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    遊馬國注意！官方嚴打亂丟垃圾 1根菸蒂罰1萬7+掃街洗公廁12小時

    2026/03/19 12:27 即時新聞／綜合報導
    馬來西亞布城司法宮附近道路上的垃圾車。（彭博資料照）

    馬來西亞布城司法宮附近道路上的垃圾車。（彭博資料照）

    馬來西亞政府正嚴厲執行環境衛生法規，自行動展開至今，已經取締逾千名亂丟垃圾者，其中包括789名本地人及213名外籍人士，部分違規者不僅被罰款，還須履行最多12小時的掃街、洗公廁等社區服務。

    綜合媒體報導，相關社區服務法令今年1月起實施，馬國房屋及地方政府部長倪可敏昨（18）日強調，就算是隨手丟棄菸蒂等微小行為，也將面臨重罰。他警告說：「一根菸蒂可能讓你付出2000令吉（約新台幣1萬7000元）的代價，還外加數小時的社區服務。」

    倪可敏透露，已有部分違規者開始履行社區服務令，時數最多為12小時，若無法一次完成，就分批執行，每天服務2小時；服務內容包括掃街、清理水溝以及清洗公共廁所。他直言，「那隻丟垃圾的手，最終也將成為清理垃圾的手。」

    倪可敏呼籲，配合2026馬來西亞觀光年，預計將吸引4700萬人次遊客到訪，因此，全體大馬公民不僅要履行公民責任，愛護環境，來馬遊客也必須遵守我國法律。他更提醒民眾，社區服務令適用於所有人，包括本地人、外國人、成年人甚至是未成年者。

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