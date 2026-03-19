美最新威脅評估：中國未計畫2027年攻台　共軍仍持續備戰

美國國家情報總監辦公室（ODNI）今天發布報告指出，中國現階段未計畫在2027年入侵台灣，但共軍持續制定軍事計畫及發展軍事能力，以便在獲得指示時能以武力達成統一目標。

美國國家情報總監辦公室今天公布30多頁的「2026美國情報社群年度威脅評估」（2026 Annual Threat Assessment of the U.S. Intelligence Community）報告。

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針對中國與台灣情勢，這份報告指出，2026年北京當局可能會持續尋求在避免衝突的前提下，為最終促成與台灣統一創造條件。

文中提及，中國雖然威脅若有需要會動用武力促統，認為美國試圖利用台灣阻礙中國崛起，並尋求反制美方的做法，但中方仍傾向在可能情況下，透過非武力方式實現統一。

這份報告還提到，中國人民解放軍也持續制定軍事計畫及發展軍事能力，以便在獲得指示時能以武力達成統一目標。

根據這份報告，解放軍在奪取台灣、嚇阻及必要時挫敗美軍介入的能力上，可能正取得穩定但不均衡的進展。解放軍不時擴大對台灣周邊軍事行動的範圍、規模與頻率。

美國情報界評估，中國領導人目前未計畫在2027年入侵台灣，也未設定統一的具體時間表。然而，中方曾公開強調，實現統一台灣對其在2049年（中華人民共和國建國100週年）完成「民族復興」目標至關重要。

報告提及，北京在決定是否及如何以軍事方式尋求統一時，幾乎肯定會考慮多項因素，包括解放軍的戰備狀況、台灣方面的行動與政治情勢，以及美國是否會軍事介入保台。

這份報告表示，中國官員明白，對台灣發動兩棲入侵將面臨極大挑戰，且失敗風險高，尤其是在美國干預的情況下。

文中提到，一旦美國介入，其運輸業將遭受中國網路攻擊，雖會面臨重大干擾，但仍屬可恢復的範圍。若美國不介入，美國與全球經濟及安全利益仍將面臨重大且代價高昂的後果，包括科技供應鏈中斷及各市場投資者恐慌。

報告還提及，美中若陷入長期戰爭，可能對雙方及全球經濟帶來前所未有的經濟損失。（編譯：陳正健）1150319

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