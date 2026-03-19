英國軍工業與中東國家研商強化防衛　烏克蘭也有角色

中東情勢持續緊張，英國國防部今天在倫敦召集英國航太系統公司（BAE Systems）、飛彈大廠MBDA等總計13家軍工企業和產業協會代表，以及7個中東地區國家駐英大使和武官，共同研商英國可如何有效強化對區域安全防衛的支援。

英國國防部表示，代表英方主持會議的是主責戰備與軍工產業事務的國防副大臣波拉德（Luke Pollard）和英國國家軍備總監皮爾斯（Rupert Pearce），出席會議的中東國家包括沙烏地阿拉伯、科威特、巴林、卡達、阿拉伯聯合大公國、伊拉克、約旦。

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與會國防業者則包含BAE Systems、MBDA、MARSS、MSI、Frankenburg、Leonardo UK、泰雷斯（Thales）、QinetiQ、OSL、Ocean Infinity、Cambridge Aerospace、U-Force，以及航太產業協會ADS Group，領域涵蓋無人機、飛彈、各式防空系統和用於指揮管制的軟體等，橫跨傳統大廠與新創企業。

國防大臣希利（John Healey）與英國外交部主責中東暨北非事務的副大臣法柯納（Hamish Falconer）也加入討論。

希利表示，伊朗的無差別攻擊不僅對區域盟友夥伴，對英國也構成威脅。他對英國武裝部隊與軍工產業願通力合作、向中東地區迅速提供支援感到自豪。

美國和以色列2月底對伊朗開火後，伊朗隨即在區域內展開報復式攻擊，並積極試圖封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），影響全球約20%的石油天然氣運輸、近35%的肥料和相關原物料供應，並波及半導體產業（例如約1/3的氦氣供給）。

據英國國防部資訊，今天的會議聚焦討論業者可在短時間內迅速提供哪些新設備和科技，以支援區域夥伴抵禦、反制伊朗的無人機和飛彈攻勢。國防部官員另向出席業者與外國官方和軍方代表簡報中東地區情勢。

國防部強調，今天的會議「只是開始」；英方正加速審核出口許可、提供融資，促成在英國營運的各家業者盡快向中東地區供應軍備。

此外，在英國國家軍備局體系內，近日更特別成立工作小組，以就英國軍工業與中東地區國家的合作進行跨部會協調，並處理區域衝突對英國軍工供應鏈和軍備庫存造成的影響。

值得一提的是，隨著中東戰事升溫再次凸顯海、空無人機和反無人機作戰能力的重要性，相關實務經驗豐富的烏克蘭不僅已派遣超過200名軍事專家赴中東支援，根據烏克蘭與英國17日簽署的「安全事務與國防工業加強合作宣言」，英烏雙方更將共同探索與「第三國」開展軍工業和國防科技合作的可能性。

根據英國國防部近日發布的各項消息，英烏有意合作，協助各國強化對「低成本、高科技」軍備的防衛與反制能力，例如無人機，以共同促進全球安全。

烏克蘭的實戰能力也反映在17日發布的宣言提到，英烏雙方將致力確保，烏克蘭的軍事能力將被提升到「可以在英國遭遇武力威脅或外來軍事侵略時，向英國提供有效軍事支援」。

在英國國防部今天召集會商的軍工業界之中，有烏克蘭方面在英國投資設立的企業，以及講求在產品和服務運用烏克蘭戰場經驗的業者。

另一方面，英國國防部宣布，將擴大採購輕型多用途飛彈（LMM），以支援在中東地區的英國駐軍和夥伴國家，且必要時，夥伴可在英國境內接受相關訓練。

英國國防部表示，由Thales在北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）廠生產的LMM經實戰驗證，可在中東地區發揮優異防空能力。（編輯：高照芬）1150319

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