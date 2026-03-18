油荒亂象！泰男花4萬買汽油 裡面竟「全裝水」

阿姆納特與其員工正從鑽井引擎中排出大量清水。（擷取自臉書帳號อำนาจ โซล่าเซลล์）

隨著全球近期受中東戰爭影響，燃油短缺且價格飆漲，各地也紛紛傳出燃油亂象，一名居住在泰國碧差汶府（Phetchabun）的男子，近日在社群媒體上發文警告大眾，稱其花費4萬泰銖（約39.3萬台幣）購買燃料，最終收到的容器內裝的竟然全是水。

根據《The Thaiger》報導，一名泰國碧差汶府的男子阿姆納特（Amnat Thueansantier），週一（16日）在臉書PO文透露，他於前幾日委託員工前往考科縣（Bueng Samphan）的一間小商店，花費4萬泰銖購買汽油。

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然而，在他們為設備加油後，引擎卻突然故障、無法啟動。經檢查發現，油箱內灌入的，竟是滿滿的清水。但所幸在重新更換合格汽油後，機器已恢復運作，並未造成永久性損壞。

阿姆納特指出，他們過去曾多次在該商店購買燃油且從未有過異常，所以儘管網友紛紛建議他採取法律行動，阿姆納特最終仍選擇不提告。他無奈表示，僅將此事件視為「運氣不佳」。

他強調，他針對此事發文並非純粹抱怨，出發點只是想呼籲大眾從小型加油站購買燃料時，切記謹慎、提高警覺，務必要檢查容器內容物。

在燃油危機的壓力下，泰國能源業務廳廳長沙拉吾（Sarawut Kaewtahip）也為現況致歉，並安定民心，強調泰國目前的燃油儲備量至少仍可供應101天。他解釋，部分加油站出現缺油現象，主因為物流配送瓶頸，而非燃油庫存見底。

然則，燃油價格18日再度上漲，卻又一次引發眾怒。泰國能源部長阿塔蓬（Attaphol Rerkpiboon）也呼籲民眾「透過減少用油來抵銷漲價影響」等的何不食肉糜言論，遭受大眾強烈批評。

圖為泰國石油供應緊張，各地的司機紛紛在加油站排起長隊加油。（歐新社）

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