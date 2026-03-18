太噁！長期「撒體毛」騷擾女下屬 南韓男主管辯：不知道為何這樣做

南韓仁川一名女職員控訴遭50多歲男主管性騷擾，對方屢次將體毛撒在她的辦公桌、電腦及制服口袋；示意圖，與新聞事件無關。（彭博）

南韓仁川近日爆出一起極其惡劣的職場騷擾事件。一名50多歲的高階男主管，涉嫌長期在女下屬的辦公桌、滑鼠及制服口袋內散布「體毛」。受害女子因不堪其擾自行架設攝影機，才揭發這起令人作嘔的行徑。然而，警方最終僅以「毀損財物罪」移送，引發輿論質疑。

綜合韓媒報導，受害女子指控，自去年8月起，她的座位周圍常出現不明體毛，甚至連制服口袋裡都能隨手夾出毛髮，讓她倍感羞辱。為求真相，她在座位安裝錄影設備，驚見該名男主管每日特意提早10分鐘進入辦公室，走到她座位旁並在桌面、電腦及制服撒下體毛，甚至用手在她的滑鼠上反覆摩擦疑似沾染異物。

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考量對方在公司內地位較高，受害者一度猶豫是否通報，最終仍向人資部門反映。公司隨即將雙方暫時隔離工作。該名男主管看到她收拾物品準備換座位時，才向公司坦承行為，卻辯稱「不知道為什麼這樣做」。隨後更提出自行離職以領取失業給付，並企圖支付300萬韓元（約新台幣6.4萬元）慰問金尋求和解。

受害者憤怒拒絕，痛批對方毫無誠意：「我也是別人的女兒，如果你女兒遇到這種事能原諒嗎？」儘管她以性暴力、跟蹤騷擾、侮辱及毀損財物等四項罪名提告對方，但警方調查後認為，灑體毛的行為不符合性暴力與跟蹤法的法律構成要件，最終僅認定「毀損財物罪」成立。受害者對此判決極度不滿，已正式申請重新調查。

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