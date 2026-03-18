笑翻！中國小粉紅嗨稱登陸釣魚台 被自家人抓包是與那國島

中國抖音瘋傳登陸釣魚台影片，被自家人抓包是日本與那國島。（圖擷自bilibili）

笑破眾人肚皮！中國抖音日前有1段影片瘋傳，上傳者聲稱登陸釣魚台還放話插上國旗，引發不少中國網友瘋狂按讚，但本月被自家人踢爆是盜取網路上的日本與那國島影片，讓原本「收復國土」的壯舉變成了「投敵」。

在抖音PO出影片的帳號名稱為「霍元甲官方帳號」，其影片標題則是「登陸釣魚島（中國對釣魚台的稱呼），申請插上國旗和黨旗」，一時之間讓中國小粉紅情緒激動，紛紛高喊「英雄」、「啥時開放釣魚島旅遊」、「我願意長住島上」。

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不過，中國影音平台嗶哩嗶哩（bilibili）1名專門定位地理位置的中國分析人士，透露他從2016年首次接觸到衛星地圖時，就去看了「釣魚島」的模樣，但和抖音熱門影片上的地形看起來不太一樣，隨即展開了追查。

分析人士說，「霍元甲官方帳號」的IP位置在廣東省，因此他透過衛星地圖查看了廣東省、福建省沿海的島嶼，但都沒找到類似的地理特徵，後來是在抖音評論區有人說可能是與那國島，這才點醒了自己。

分析人士展開各種搜索後，赫然發現抖音「登陸釣魚島」的影片，其實是整段盜取去年9月某旅遊部落客上傳的與那國島觀光影片，不同的是「登陸釣魚島」靠著愛國心獲得數萬人按讚，但旅遊部落客原片只有57個讚。

對此，分析人士痛斥這種行為已經超越了盜用和造謠的範圍，達到肆意消費群眾愛國情懷的地步，至於抖音上的「霍元甲官方帳號」，在造假曝光後已設為私密帳號無法查看。

其他中國網友見狀紛紛在嗶哩嗶哩留言，感嘆「愛國現在能當錢用」、「真的很不喜歡這些偽愛國自媒體，為了吃愛國流量連基本事實和邏輯都可以罔顧」、「因為這幫人的原因，愛國兩字已快變成過街老鼠了」。

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