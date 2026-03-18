太猛！澳洲一家人划艇被海浪捲走 13歲長子狂游數小時求救

澳洲13歲少年奧斯汀（右），和母親、弟弟妹妹到海邊划皮艇，沒想到4人都被海浪捲走，奧斯汀獨自在海裡游了數個小時求救。（美聯社）

太猛了！澳洲珀斯13歲少年奧斯汀（Austin Appelbee），13日上午和母親、弟弟妹妹共4人到海邊划皮艇，沒想到遇到了強風和大浪，一家人隨著皮艇被海浪捲走，奧斯汀奮勇跳入海水狂游數個小時前往岸邊求助，最終全員獲救。

據《美聯社》報導，奧斯汀表示，他當時原本是想划著自己的皮艇去岸上，但一直進水無法前進，因此決定跳到海裡游過去，過程中又覺得救生衣阻礙到了游泳，就把救生衣也脫掉了。

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據了解，奧斯汀大約游了4公里才抵達岸邊，他透露自己一到沙灘就筋疲力盡癱倒在地，並於當天傍晚6時報案。搜救人員出動直升機後，在晚間8時30分許找到47歲的母親喬安妮（Joanne Appelbee）、12歲的弟弟博歐（Beau）、8歲的妹妹格蕾絲（Grace）。

這家人在海裡漂流了10小時左右，移動距離約14公里。喬安妮說，當一家人被海浪捲走後，她決定讓長子到岸邊求助，這是她人生中做過最困難的抉擇，不過她相信奧斯汀一定能做到。

喬安妮表示，當太陽落下遲遲等不到救援時，自己也曾懷疑過這個決定，所幸最後她和小孩都平安無事。

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