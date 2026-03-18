被韓矮化稱「中國台灣」 外交部反制：外僑居留證「韓國」全改「南韓」

南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」。我國外交部除了建議國人可選擇填寫紙本入境卡進入南韓外，今（18）日更祭出反制措施。（資料照）

南韓電子入境卡系統自去年2月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」。我國外交部除了建議國人可選擇填寫紙本入境卡進入南韓外，今（18）日更祭出反制措施，將依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。

外交部今日表示，對於南韓政府電子入境卡系統的「出發地」及「下一目的地」欄位仍以「CHINA（TAIWAN）」不當稱呼我國一事，外交部及我國駐韓國代表處已持續向韓方提出嚴正交涉，要求儘速予以更正，以維護國家主權與國民尊嚴。

請繼續往下閱讀...

外交部說明，本案經跨部會協調，就可能因應措施完成研議。我方自今年3月1日起，已依雙邊對等原則，將我國「外僑居留證」中原列「韓國」之名稱調整為「南韓」。

外交部表示，台韓民間長期在經貿、文化、觀光及人員往來等領域交流密切、互動友好，我國也十分珍視雙方得來不易的情誼，然而韓方至今仍未就電子入境卡系統的不當標示進行修正，已引發國內社會及民意代表高度關切，外交部也陸續接獲國人反映對韓方處理本案的不解與失望。外交部再次呼籲韓方，應秉持相互尊重與對等原則，正視我方訴求，儘速完成更正。

外交部及我國駐韓國代表處已要求韓方於3月31日前回覆我方，倘屆時未獲正面回應，我方將在我國「台灣電子入國登錄表」相關欄位對南韓的標示採取相應作為，以展現維護國家尊嚴與對等原則之堅定立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法