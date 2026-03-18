翁曉玲沒收表決 又拿假訊息自救！吳思瑤：翁上人成了翁小人

民進黨立委吳思瑤今在立院受訪，回應昨天程序委員會的議事爭議事件。（資料照）

立法院程序委員會昨日因國民黨立委葛如鈞缺席以至於藍委居少數，會議主席翁曉玲未進行表決，直接裁示議程草案提報院會處理並宣布散會；翁曉玲今辯稱，她是參考民進黨立委過去的「先例」並非違反民主原則。對此，民進黨立委吳思瑤直言，表決怕輸，就沒收表決，「翁上人真的成了翁小人」，吳並還原過去民進黨主持程委會時，如果朝野沒有共識，必然會詢問在場各黨要不要表決。

吳思瑤指出，翁曉玲主持議事不公，也不是新鮮事，翁過去劣跡斑斑，她也是其受害者，翁曉玲除了是程序委員會召委也身兼司法法制委員會召委。翁曉玲過去在司法法制委員會，前所未有地限制每一位委員對法條的發言只有三分鐘。

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「翁曉玲更多次將我的發言消音！」吳思瑤列舉，翁曉玲不僅閹割、噤聲少數黨意見，更聲稱「充分討論是惡習」、「我消你的音就是對你的尊重」等語，有這樣的召委，民主討論在哪裡？國會不就是比倒退更倒退嗎？

吳思瑤痛批，昨天程序委員會國民黨發現人數少一票，就不敢表決、沒收表決，翁曉玲過去沒收討論、沒收發言，現在甚至沒收表決，這就是翁上人成了翁小人，怕輸的作為。此外，翁曉玲也開始搬出過去民進黨也這樣等錯誤訊息。

翁引先例辯護 吳思瑤駁狀況不同「天與地的差別」

她強調，過去民進黨在程序委會的主持上，如果朝野沒有共識，必然會詢問在場各黨要不要表決，在各黨都同意不表決的情況下，院會議程直接送週五院會來處理，過去民進黨一定會徵詢在場的朝野立委意見，絕對不會像翁曉玲一樣。昨天是民進黨立委要求表決但翁曉玲直接沒收表決，這是天與地的差別。

「翁曉玲不要再指鹿為馬，民進黨從來不會該表決而不表決，如果有不表決，民進黨必然會經過在場大家的共識和合意！」吳思瑤重申，翁曉玲不要再拿錯假訊息解救自己，民進黨過去是國會多數時，在程序委員會中從不擋案，但是現在藍白多數的立法院，程序委員一再擋案，還發生翁曉玲沒收表決的荒謬行徑。

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