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    首頁 > 國際

    西恩潘在烏克蘭獲贈「戰損版小金人」 材料來自被俄軍炸毀的火車

    2026/03/18 13:35 即時新聞／綜合報導
    西恩潘收到烏克蘭國家鐵路公司贈送的「戰損版小金人」獎盃，獎盃的金屬材料是來自被俄軍擊毀的火車車廂。（法新社）

    西恩潘收到烏克蘭國家鐵路公司贈送的「戰損版小金人」獎盃，獎盃的金屬材料是來自被俄軍擊毀的火車車廂。（法新社）

    美國影星西恩潘（Sean Penn）15日以《一戰再戰》榮獲本屆奧斯卡最佳男配角獎，不過他並未現身奧斯卡頒獎典禮，而是選擇造訪烏克蘭。烏克蘭國家鐵路公司（Ukrzaliznytsia）對此致贈西恩潘1座「戰損版小金人」，向西恩潘致敬。

    綜合外媒報導，烏克蘭國家鐵路公司在社群媒體「X」貼出影片，提到西恩潘造訪烏克蘭而錯過了奧斯卡頒獎典禮，因此烏克蘭鐵路公司為他舉辦了1場「奧斯卡頒獎典禮」。烏克蘭鐵路公司提到：「這座奧斯卡獎盃是用被俄軍炮火摧毀的火車車廂金屬所製成，象徵著堅韌不屈的精神。」

    西恩潘過去曾以《神秘河流》、《自由大道》2度獲得奧斯卡金像獎，此次以《一戰再戰》獲得他的第3座小金人。西恩潘2022年訪問烏克蘭期間，曾將他的1座奧斯卡獎盃贈送給烏克蘭總統澤倫斯基。

    而在今年2月，澤倫斯基曾向《法新社》透露，他已經看過《一戰再戰》。澤倫斯基16日在社群媒體貼出他在基輔總統辦公室與西恩潘會面的照片。澤倫斯基說：「尚恩，因為有你，我們知道什麼是烏克蘭真正的朋友。自從全面戰爭爆發的第1天起，你就一直與烏克蘭站在一起。」

    烏克蘭總統澤倫斯基在社群貼出照片，並稱讚西恩潘是「真正的朋友」。（美聯社）

    烏克蘭總統澤倫斯基在社群貼出照片，並稱讚西恩潘是「真正的朋友」。（美聯社）

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