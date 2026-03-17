為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美國務卿魯比歐可能隨川普來訪 中國外交部尷尬回答制裁與否

    2026/03/17 11:05 即時新聞／綜合報導
    被中國列入制裁名單的美國國務卿魯比歐，可能會隨川普訪中，中國外交部發言人林劍16日對於是否會繼續制裁魯比歐做出回答。（歐新社）

    被中國列入制裁名單的美國國務卿魯比歐，可能會隨川普訪中，中國外交部發言人林劍16日對於是否會繼續制裁魯比歐做出回答。（歐新社）

    美國總統川普因中東戰火問題，原定3月底出訪中國舉辦川習會的行程將延後1個月。不過，此前曾傳出國務卿魯比歐可能會陪川普訪中，由於魯比歐曾遭中方制裁，因此讓外界相當關注北京會如何處理此事，中國外交部發言人林劍16日在記者會上就被問到這個問題。

    林劍16日主持例行記者會，西班牙通訊社艾菲社記者提問指稱魯比歐自2020年起受到中國制裁，不知這是否會影響到魯比歐訪中行程。

    對此，林劍表示，中國的制裁措施是針對魯比歐擔任「美國聯邦參議員」期間和中國相關的言行，此說法被外界認為是在幫如今身為國務卿的魯比歐解套。

    據了解，中國在2020年7月，對於美國因新疆人權問題制裁中共官員一事，報復性地將時任參議員的魯比歐列入制裁名單。同年8月，由於美國因香港問題制裁中、港官員，因此中國再次制裁魯比歐。

    中國並未詳細說明制裁美方官員的實際做法，但基本上是禁止本人與配偶、子女入境。不過，到了2025年川普提名魯比歐為國務卿後，中國官方悄悄地將其譯名從「盧比奧」改為「魯比奧（中國譯法，和台譯魯比歐不同）」，可能就是為了避免解除制裁的尷尬。

    林劍16日在記者會上的說法在網路上引發了不少嘲笑聲浪，有人打趣地表示中國制裁的是「參議員盧比奧」，而非「國務卿魯比奧」，顯然是「換了職位就不是同個人」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播