美國務卿魯比歐可能隨川普來訪 中國外交部尷尬回答制裁與否

被中國列入制裁名單的美國國務卿魯比歐，可能會隨川普訪中，中國外交部發言人林劍16日對於是否會繼續制裁魯比歐做出回答。（歐新社）

美國總統川普因中東戰火問題，原定3月底出訪中國舉辦川習會的行程將延後1個月。不過，此前曾傳出國務卿魯比歐可能會陪川普訪中，由於魯比歐曾遭中方制裁，因此讓外界相當關注北京會如何處理此事，中國外交部發言人林劍16日在記者會上就被問到這個問題。

林劍16日主持例行記者會，西班牙通訊社艾菲社記者提問指稱魯比歐自2020年起受到中國制裁，不知這是否會影響到魯比歐訪中行程。

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對此，林劍表示，中國的制裁措施是針對魯比歐擔任「美國聯邦參議員」期間和中國相關的言行，此說法被外界認為是在幫如今身為國務卿的魯比歐解套。

據了解，中國在2020年7月，對於美國因新疆人權問題制裁中共官員一事，報復性地將時任參議員的魯比歐列入制裁名單。同年8月，由於美國因香港問題制裁中、港官員，因此中國再次制裁魯比歐。

中國並未詳細說明制裁美方官員的實際做法，但基本上是禁止本人與配偶、子女入境。不過，到了2025年川普提名魯比歐為國務卿後，中國官方悄悄地將其譯名從「盧比奧」改為「魯比奧（中國譯法，和台譯魯比歐不同）」，可能就是為了避免解除制裁的尷尬。

林劍16日在記者會上的說法在網路上引發了不少嘲笑聲浪，有人打趣地表示中國制裁的是「參議員盧比奧」，而非「國務卿魯比奧」，顯然是「換了職位就不是同個人」。

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