討論中東海軍護航任務範圍 歐盟目前無意擴展到荷姆茲海峽

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯指出，各國對於擴大任務範圍沒有意願，但歐盟仍會密切關注海上安全威脅，包括紅海地區。（歐新社）

荷姆茲海峽在伊朗封鎖下，迄今難以航行，美國總統川普近日持續發聲，呼籲盟國協助護航，不過盟國對此興趣缺缺，讓川普略為不滿。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）曾呼籲歐盟代號「盾牌」（Aspides）的紅海護航行動擴大至波斯灣，但在16日的會議後，卡拉斯表示，各國對於擴大任務授權「沒有意願」。

綜合外媒報導，歐盟外長會議16日在比利時布魯塞爾舉行，卡拉斯會前透露，此次主要議題聚焦在伊朗戰火所造成的能源、化肥價格上漲，保持荷姆茲海峽通行也符合歐盟的利益，因此大家還會討論歐盟可以為此做些什麼。歐盟可以將紅海護航行動擴大，把波斯灣也納入海軍保護範圍內，或者是組成自願聯盟，讓成員國提供軍事力量。

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但在會議過後，卡拉斯明確表示，各國對於擴大任務範圍沒有意願，但歐盟仍會密切關注海上安全威脅，包括紅海地區。卡拉斯強調，葉門叛軍「青年運動」武裝組織（Houthi，另譯為胡塞武裝）所帶來的威脅是真實存在，為此歐盟必須保持警惕。

卡拉斯指出，「盾牌」護航行動的力量仍不夠強，未來應該要擁有更多海軍力量。

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