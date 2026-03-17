德黑蘭街頭現蒙面武裝！伊朗下射殺令防動亂 夜晚居民不敢出門

德黑蘭街頭豎立起新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）巨幅看板，武裝人員則在旁嚴密戒備。在美以空襲與政權存亡危機下，當局正執行嚴厲的射殺令，試圖以極致的街道恐懼維持戰時穩定。（法新社）

在美國與以色列持續空襲之際，伊朗政府正加強國內鎮壓。德黑蘭街頭出現大量蒙面武裝巡邏，當局並警告抗議者可能面臨開槍射殺，以防爆發戰時動亂。

《華爾街日報》報導指出，儘管部分警察與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）指揮部在空襲中遭摧毀，但安全部隊仍在城市部署大量武裝人員。在德黑蘭等大城市，身穿便衣、蒙面的武裝男子騎乘摩托車揮舞武器巡邏，並在主要幹道設立檢查哨任意搜查。居民透露，這導致民眾入夜後幾乎不敢出門，整座城市陷入死寂。

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自戰爭爆發以來，伊朗當局已逮捕至少500人。警察負責人雷丹（Ahmad-Reza Radan）證實，這些人被控與敵對勢力勾結或向國際媒體傳遞訊息，其中許多人僅是因為拍攝被擊中的遺址影片而遭帶走。人權組織監測發現，被捕者中甚至包含一對因慶祝何米尼死訊遭控的母子，另有11人因抵抗逮捕遭警方殺害。

擴大網路封鎖搜捕非法星鏈

為阻斷民眾集結，伊朗當局正執行近乎全面的網路封鎖。根據 NetBlocks 數據，伊朗境內的網路連線已受到嚴格限制。安全部門目前正大規模搜捕非法的「星鏈」（Starlink）衛星網路終端機。由於星鏈常被民眾用來突破官方網路封鎖，當局已逮捕多名相關銷售網絡負責人，試圖切斷民間與外界的聯繫。

專家指出，這波鎮壓反映出伊朗政權在戰爭壓力下的高度不安。儘管目前尚未出現大規模抗議，但持續的轟炸與經濟困境，可能讓社會不滿逐漸累積。目前革命衛隊已向手機用戶發送簡訊，警告將對任何動亂採取強硬打擊。

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