菲律賓警告：中國間諜長期滲透 恐影響2028年總統大選

菲律賓軍方警告，與中國相關的間諜與滲透活動近年呈現成長趨勢。圖為坐灘於仁愛暗沙的菲律賓老舊軍艦「馬德雷山號」。（路透）

《菲律賓通訊社》（PNA）報導，菲律賓海軍發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）16日接受《ANC電視台》訪問時警告，與中國相關的間諜與滲透活動近年呈現成長趨勢，部分行動可能經過長期布局，甚至可能影響菲律賓2028年總統大選。

崔尼代指出，菲律賓外國勢力的情報網往往需要多年布局，包括培養「潛伏特務」和滲透政府與社會系統，在總統大選之前尤其值得關注，並舉丹轆省班班市（Bamban）前華裔市長郭華萍的案件為例，警告如果未仔細檢查身分，外國勢力就可能透過長期布局，影響菲律賓地方甚至國家層級的選舉。

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郭華萍在2022年5月當選班班市市長，之後因協助建立非法博弈事業體，觸犯人口販運罪，與另外７名菲律賓和中國籍被告同遭判處無期徒刑，但全案仍可以上訴。而郭華萍因為偽造菲籍身份從政，去年被菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）質疑為中國間諜。

崔尼代表示，菲律賓早在2022年就破獲多起疑似與中共有關的間諜案件，之後幾年都有抓到可疑中國間諜，3月4日再逮捕疑被中國收買的3名菲律賓人，他們被要求蒐集軍事與安全資訊，包括菲律賓南海軍事部署資料，最高報酬可達數十萬菲律賓披索。

崔尼代指出，菲律賓軍方已開始透過「內部威脅計畫」（ITP）監控軍方及國防部的潛在安全風險，並已透過這套機制鎖定一些可疑涉案人員；他說，軍方正與菲律賓國安會協調，研究是否將ITP擴展至其他政府機構，以防範政府官員被滲透。

崔尼代說，ITP 的出現是因為菲律賓武裝部隊正式將其防禦戰略轉向所謂的「綜合群島防禦概念」（CADC），在這個概念下，軍方的任務是保護菲律賓的所有領土，包括其 200 海里的專屬經濟區。

崔尼代指出：「隨著CADC的出現，以及向外部防禦的轉變，菲律賓武裝部隊不得不進行深刻的反思：我們應該如何保護菲律賓武裝部隊、我們的認知領域、我們的人民免受來自國內外、內部和外部的一切威脅？為什麼？因為我們面臨的對手是一個超級大國，這催生了ITP。」

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