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    首頁 > 國際

    被嗆是日本首相的傀儡 小野田紀美「1表情」KO挑釁記者

    2026/03/16 21:31 即時新聞／綜合報導
    近期社群媒體瘋傳，日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美被記者當眾開嗆是「日本首相的傀儡」，反被她以厭世表情回應。（圖擷取自@hotcake_kun_ 社群平台「X」）

    近期社群媒體瘋傳，日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美被記者當眾開嗆是「日本首相的傀儡」，反被她以厭世表情回應。（圖擷取自@hotcake_kun_ 社群平台「X」）

    擔任日本經濟安全保障擔當大臣的小野田紀美，自去年上任以來，多次在例行記者會以邏輯清晰、簡單犀利的直球方式，回應各種刁鑽問題，與記者交鋒過程也時常成為熱門話題。近日社群媒體瘋傳一段影片，為小野田紀美被一名記者當眾開嗆是「日本首相的傀儡」，她本人則以全新的厭世表情回應，相關畫面引發熱議。

    據悉，小野田紀美被記者開嗆的影片與畫面，於本月13日在X平台（原推特）被大批日本網友分享與熱烈討論。從影片顯示，著名自由撰稿人橫田在一次例行記者會上，向小野田紀美提問日本首相高市早苗先前到岡山縣進行演說時，曾發表有關「稀土」的言論，而小野田紀美則一如既往表示，不會評論任何自己職務以外的問題。

    橫田對此語帶挑釁表示︰「妳是只會對高市首相唯命是從的大臣嗎？」（高市総理の言いなり大臣ですか），暗諷對方是首相傀儡。橫田發言期間，小野田紀美朝對方露出非常厭世的表情，並在對方結束發言後，以「我沒有任何想評論的」來回應，之後橫田不斷追問與稀土、收回問題發言等尖銳問題，皆被小野田紀美以同說詞回覆。

    不少日本網友指出，小野田紀美看向橫田的表情，完全是製作全新迷因的絕佳素材，並翻出台灣網友製作「關愛智障的眼神」迷因圖來對比，「以魔法對付魔法，正確！」、「這眼神在業界是一種獎勵」、「那是人類看待養豬場豬隻的眼神」、「好像一隻藏狐在憐憫垃圾的眼神」、「小野田大臣或許在內心吐槽『這個人真的是記者嗎？』」、「橫田是個每次只會問挑釁問題的激進記者，小野田大臣根本是他的剋星」。

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