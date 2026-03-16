航班全面停飛！ 杜拜機場驚遭無人機攻擊 燃料槽起火濃煙沖天

杜拜國際機場附近一座燃料儲槽遭無人機襲擊，現場傳出濃濃火焰，導致機場運作暫時停擺。（擷取自X）

杜拜國際機場（DXB）附近一座燃料儲存槽驚傳遭無人機襲擊，引發猛烈火災。杜拜民航局基於安全考量，正式宣布暫時停止所有航班起降，目前大批旅客受阻。

綜合外媒報導，社群媒體流傳的影片顯示，當地時間16日清晨，杜拜機場附近升起大量濃煙，情勢一度緊張。杜拜媒體辦公室隨後在社群平台X發文證實，這起無人機事件導致一處燃料儲存槽遭撞擊起火，火勢相當猛烈。所幸民防部門迅速出動，目前已獲得控制，且暫時沒有接獲人員傷亡報告。

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阿聯酋航空也在X上發文宣布，暫時停飛往返杜拜的航班。杜拜民航局在聲明中強調，暫時停飛的決定完全是基於安全考量，以保護所有旅客與工作人員。當局強烈建議，所有計畫從杜拜出行的旅客，應立即直接聯繫所屬航空公司，以獲取航班變動與改簽的最新動態資訊。

BREAKING: A fuel tank was struck near Dubai International Airport after a recent "drone crash" authorities have confirmed.



No injuries have been reported. pic.twitter.com/bgLvVU2WOA — Chyno News （@ChynoNews） March 16, 2026

Dubai Civil Aviation Authority announces the temporary suspension of flights at Dubai International Airport as a precautionary measure to ensure the safety of all passengers and staff. Travellers are advised to contact their respective airlines for the latest updates regarding… — Dubai Media Office （@DXBMediaOffice） March 16, 2026

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