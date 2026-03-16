部分國家積極響應防衛荷姆茲海峽 川普：少數國家不想介入

川普15日表示，在美國向多個國家詢問是否願意協助保護荷姆茲海峽安全後，已經獲得一些正面的回應，但也有些國家不願介入。（法新社）

在伊朗被美國與以色列持續攻擊後，伊朗襲擊行駛於荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻作為反制，使得這條能源運輸要道難以航行，美國總統川普15日表示，在美國向多個國家詢問是否願意協助保護荷姆茲海峽安全後，已經獲得一些正面的回應，但也有些國家不願介入。

根據《CNN》報導，川普15日在空軍一號上受訪時提到：「我們今天和昨晚已經聯絡了他們，也得到了一些正面的回應。但也有幾個國家寧願不要捲入。」川普提到，有些國家有掃雷艇和某些類型的船隻可以幫助美國，他們會提供協助。

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川普強調：「我其實是在要求這些國家加入並保護他們自己的區域，因為那是他們的地方，也是他們獲得能源的途徑。他們應該加入，並且和我們一起保護它。」不過川普並沒有透露她接觸了那些國家。目前澳洲政府已明確表示不會派遣艦艇前往當地，日本政府官員也透露，若要派遣海上自衛隊艦艇前往中東為船隻護航，難度會很高。

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