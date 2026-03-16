高市訪美在即 美日可望深化第一島鏈安全承諾

國防安全研究院所長蘇紫雲15日應在日台灣同鄉會之邀在東京發表演講，會後接受本報訪問談及對日本首相高市早苗訪美的觀察重點。（記者林翠儀攝）

日本首相高市早苗本週將訪問美國，預定19日與美國總統川普舉行峰會。國防安全研究院所長蘇紫雲表示，此行時機點正好在川普與習近平可能會晤之前，顯示華府對東亞安全的優先關注，也可能深化第一島鏈安全承諾。

蘇紫雲受「在日台灣同鄉會」之邀訪日，15日在東京以「如果明天台灣保衛戰——在日台灣人的你可以做的幾件事」為題發表演講，為在日台灣人破題解惑。

請繼續往下閱讀...

對於高市即將訪美，台灣該留意哪些重點，蘇紫雲在會後接受本報訪問時表示，高市與川普會面後，外界可觀察是否出現強化第一島鏈安全合作的相關聲明。從台灣角度來看，除了期待美日對第一島鏈的安全承諾進一步深化，台灣自身也必須持續強化防衛能力，展現「台灣正要轉大人」的態度，未來將成為區域安全的重要貢獻者，而不只是安全消費者。

日本擬加入「金穹計畫」 台灣亦可間接受益

針對日本傳出有意加入美國「金穹計畫」（Golden Dome missile defense initiative）並與可能推動飛彈共同生產，蘇紫雲表示，此舉對日本與台灣都有戰略意義。

他指出，日本面臨來自中國與北韓的飛彈威脅，例如北韓近日再次試射多枚飛彈，因此日本希望透過參與計畫取得更多飛彈情報與技術，同時也強化飛彈防禦體系。

蘇紫雲認為，這對台灣也有間接幫助。首先，台灣擁有全球性能最強的預警雷達，可與盟友分享飛彈發射情報。其次，日本加入愛國者飛彈生產體系之後，將提高全球產量，有助於加速台灣軍購交付並降低成本。

他指出，目前愛國者飛彈主要由美國生產，每年產量約600枚，未來美國計畫擴增至2000枚；若再加上日本與德國的產能，將可滿足全球需求。

高市具戰略布局 日本成印太安全核心

蘇紫雲表示，高市早苗展現出明顯的戰略布局能力，不僅關注飛彈防禦體系，也高度重視台海安全對日本的重要性。在川普與習近平會面之前率先訪美，更凸顯日本在印太安全架構中的關鍵角色。他認為，日本已逐漸成為美國在印太最重要的安全夥伴，而台灣則是這個安全架構中最關鍵的穩定力量。

蘇紫雲也指出，高市的對中策略具有韌性，她並不採取高調叫陣的方式，而是透過堅定立場與實際行動展現抗壓能力，「不需要大聲對中國叫囂，但要讓對方知道你會做自己的事情」。

美國中東行動不致削弱印太戰略

針對外界關注伊朗情勢是否可能牽制美國在印太的軍事部署，蘇紫雲認為可能性不大。他分析，川普的戰略思維是先處理中東問題，再集中力量到印太地區。

他指出，近期可以觀察到幾個戰術訊號，包括美方將部分薩德系統從南韓調整部署，並要求美軍陸戰隊從日本去支援中東行動；同時也提出由中國、日本、南韓海軍共同協防的構想。從這些動作來看，川普的整個大戰略是有完整設計。最重要的目標還是在印太地區對付中國的崛起。

蘇紫雲認為，美方要求中國參與護航的構想，某種程度上也是一種戰略設計，一方面對中國形成壓力，另一方面也希望中國在區域安全問題上承擔責任，而非成為挑釁者。

至於伊朗戰事，他評估衝突不太可能長期延續。由於伊朗的彈道飛彈與制海能力已受到壓制，美方目標並非占領伊朗，而是讓該區域「孤立化或中性化」，避免威脅荷姆茲海峽並停止飛彈與無人機攻擊鄰國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法