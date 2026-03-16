美官員預測衝突數週內結束 伊朗仍嘴硬：我們沒要求停火

美國能源部長萊特預測對伊朗戰爭將在幾週內結束，不過伊朗外交部長阿拉奇展現出強硬姿態，強調伊朗「從未要求停火」。圖為阿拉奇。（美聯社）

美國與以色列持續攻擊伊朗，而在衝突導致油價升高、使得經濟不確定性提高之際，美國能源部長萊特（Chris Wright）預測對伊朗戰爭將在幾週內結束，不過伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則是展現出強硬姿態，強調伊朗「從未要求停火」。

綜合外媒報導，美國總統川普13日曾表示，美國海軍可能將會替荷姆茲海峽的油輪護航，還聲稱伊朗希望談判，伊朗外交部長阿拉奇接受《CBS》「面對全國」（Face the Nation）節目中表示：「我們從未要求停火，甚至從未主動尋求談判。我們準備好自我防衛，需要防多久就防多久。」

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阿拉奇強調，目前這場衝突並不是一場「生存之戰」，伊朗穩定且足夠強大。阿拉奇也直言：「我們看不出為什麼要與美國談判，因為當我們與他們談判時，他們卻決定攻擊我們，而且這已經是第二次了。」

美國能源部長萊特接受《ABC》「本週」（This Week）節目訪問時則是提到：「這場衝突一定會在接下來幾個星期內結束，可能更早……到時我們將會看到供應反彈、壓低價格。」另外《華爾街日報》引述美國官員說法，指出各國仍在討論護航行動應該在敵對行動結束之前還是之後開始，白宮對此並沒有立即回應。

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