台日安全合作 蘇紫雲：台灣越強 朋友願意相挺

國防安全研究院所長蘇紫雲應在日台灣同鄉會之邀在東京發表演講，強調海外台人角色重要，危機時可成關鍵支援力量。（記者林翠儀攝）

國防安全研究院所長蘇紫雲表示，外界常提到中國可能在2027年前後具備攻台能力，但所謂「時間窗口」並非固定，關鍵取決於台灣自身防衛能力，只要實力持續提升，這個時間點可能延後，甚至消失。

蘇紫雲應「在日台灣同鄉會」邀請訪問日本，15日在東京以「如果明天台灣保衛戰——在日台灣人的你可以做的幾件事」為題發表演講，現場吸引不少年輕台灣人參加，關注台海安全與海外台人角色等議題。

請繼續往下閱讀...

針對中國可能在2027年前後具備攻台能力的「時間窗口」，蘇紫雲表示，這個說法最早是美國前印太司令戴維森提出，後來包括中情局長伯恩斯，以及後續的印太司令也都提到，2027年中國可能具備犯台能力。原因之一是2027年為中國人民解放軍建軍100周年，也是習近平推動軍事改革滿10年。

不過蘇紫雲指出，這個時間窗口並非固定不變，如果台灣防衛能力持續提升，這個時間點可能延後，甚至消失。他強調，「以實力維持和平」並非口號，而是有實力，別人才不敢打你。

他也指出，時間窗口是可以透過防衛能力去改變，再加上一個客觀條件，就是台灣雖然離中國很近，但台灣海峽本身就是天然屏障，這一點非常重要。

談到解放軍可能的攻台模式，蘇紫雲指出，北京至少可能準備三種劇本，第一是快速閃電戰的「硬攻」，第二是透過認知作戰與政治滲透改變台灣社會意志的「軟攻」，第三則是對台封鎖。他表示，軍事行動通常是最後手段，而台灣的任務就是讓對方連這一步都覺得難以成功。

在台日安全合作方面，蘇紫雲指出，雖然台灣與日本沒有正式外交關係，但仍存在多種彈性合作空間。例如情報交換，以及日本海上保安廳與台灣海巡單位之間的制度化合作，這些合作都是慢慢推進。

他認為這件事不必急，小火慢燉就好，但「大火」要放在台灣自己身上，台灣應展現「不給日本添麻煩」的態度，同時持續強化自身實力，「台灣越強，朋友就越願意合作」。

在無人機戰術問題上，蘇紫雲表示，俄烏戰爭顯示無人機在現代戰場的重要性，但台灣海峽仍然具有戰略價值。他指出，若中國要以大量小型無人機攻擊台灣，仍需跨海運輸，而中大型無人機則相對容易防禦。

他強調，台灣應發展低成本攔截技術，例如雷射武器或攔截型無人機，以不對稱成本方式應對威脅。「不能用一枚上百萬美元的飛彈去打幾萬美元的無人機」，未來的戰場將是「用對方的魔法打敗對方的魔法」。

對於海外台灣社群是否可能成為中國影響力作戰的目標，蘇紫雲表示，這樣的情況確實存在，尤其在美國僑界相當明顯。中國駐外使領館資源充足，對各領域接觸方式多元，甚至出現華僑被吸收為間諜或進入地方政治體系的案例，顯示中國將海外華人視為影響對象之一。

他認為，台灣在外交資源與對外援助方面仍有結構性不足。例如台灣官方對外援助（ODA）比例偏低，與中國長期大量對外援助形成對比，這也影響國際支持度。

對於在日台灣人能夠扮演的角色，蘇紫雲指出，烏克蘭在2014年克里米亞危機後到2022年俄羅斯全面入侵之間有8年準備期，而台灣與烏克蘭一樣，面臨「威脅存在但衝突尚未爆發」的情境。他表示，海外台灣人平時仍以正常生活為主，但可透過社群與同鄉會進行簡單規劃，例如小型兵棋推演、資源動員方式、與當地政治人物建立聯繫等，一旦危機發生便可迅速啟動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法