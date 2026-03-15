Noma星級主廚遭爆虐待員工 北歐業者：只是冰山一角

五度登上「世界50最佳餐廳」榜首的Noma餐廳主廚雷澤畢，因虐待員工醜聞請辭。（法新社）

曾五度登上「世界50最佳餐廳」榜首的Noma餐廳主廚雷澤畢（René Redzepi）因虐待員工醜聞請辭，震驚國際餐飲業。瑞典女主廚奧爾森（Sofia B.Olsson）直指，事件現在才爆發，是因為「他的權力正在衰退」，不是餐飲業自我改革的結果。

奧爾森長年推動包容性領導運動，對根深柢固的權力結構發起系統性挑戰。包容性領導運動強調領導者應主動消除職場中的權力不對等，確保不同背景的成員都能在不受壓迫的環境下發揮專業。

請繼續往下閱讀...

諾瑪（Noma）主廚雷澤畢近日在Instagram發表聲明，宣布辭去他在哥本哈根共同創辦逾20年的Noma主廚一職。此前，「紐約時報」（New York Times）披露約35名前員工指控他在2009至2017年間對員工拳打腳踢、以廚具戳刺，並以「斷送職涯」、「驅逐家人」等威脅壓制當事人發聲。

雷澤畢聲明發布當天，Noma在洛杉磯的快閃餐廳外已有抗議人群集結，多家企業贊助商也相繼宣布撤資。

奧爾森12日在赫爾辛基展覽中心（Messukeskus Helsinki）舉行的Gastro Helsinki 2026餐飲業博覽會上發表主題演講，中央社記者在場採訪。她在台上點名此事，語氣直接：「我們都知道這些年來一直在發生。」她強調，業界沉默多年，並非因為沒有意識到問題，而是因為加害者手握資源，足以讓受害者付出代價。

奧爾森現任哥德堡餐廳VRÅ資深主廚暨創意顧問，也是倡議團體「餐廳文化未來」主席。她自24歲帶著第一個孩子踏入精緻餐飲業，入行首日便學會一套生存法則：絕不求助、融入群體、忍受性騷擾。她說，這些不是個人遭遇，而是業界數十年來的壓迫結構。

她援引挪威社會心理學家奧斯（Berit Ås）歸納的「權力不對等的支配伎倆—隱形化、嘲弄、資訊不對稱、雙重束縛、羞辱及暴力威脅」，指這套手法在廚房文化中行之有年。她說，這套結構最厲害之處，在於讓被壓迫的人開始懷疑自己：「是我的問題，還是他的問題？」掉進這個迴圈，就已經中招了。

2014年，奧爾森與另一名女性主廚共同創設VRÅ，主打北歐與日本料理。她說，那是她入行以來第一次感覺「只用能力工作」，不必再耗費大量精力應對騷擾與地位拉鋸。「我才意識到，過去那些不是我，那只是我為了在這個業界求生而不得不做的事。」

2020年，瑞典一名知名御廚爆發性騷擾醜聞，奧爾森召集65名餐飲業女性共同聯署公開信「夠了就是夠了」，以真名實姓加相片刊出，成為當年「瑞典日報」（SvD）點閱率最高的報導；隔年進一步成立「餐廳文化未來」協會，成員男女各半。她直言：「騷擾就是權力的不平等。」

奧爾森直言，性騷擾問題的責任不在受害者，「如果男性對女性實施性騷擾，那是男性的問題，需要男性去改變。」她說，自己留在業界、拒絕離開，是為了替下一代開路，「總要有人先走這條路，讓後面的人好走一點。」她的大女兒如今19歲，也走進同一個行業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法