中國也在軍援！伊朗外長爆料：與中俄維持「軍事合作」

伊朗外長阿拉奇表示，伊朗在與美國及以色列的衝突中，正獲得來自俄羅斯與中國的協助。（法新社資料照）

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）最新公開表示，中國與俄羅斯正與伊朗維持「軍事合作」，協助其化解來自美國與以色列的壓力。這番說法與俄羅斯此前向華府所作的「未提供情報」保證出現落差，引發各界對北京與莫斯科在中東戰事中角色的質疑。

據《紐約郵報》14日報導，阿拉奇接受美國《NBC》專訪時直言：「俄羅斯與中國是我們的戰略夥伴，我們過去一直有密切合作，至今仍在持續，這其中也包含了軍事合作。」儘管他未透露軍事援助的具體性質，但將此互動描述為「良好的合作關係」。

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美方此前已多次指控這2個美國的主要競爭對手，在「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）期間，曾向德黑蘭提供有關美軍資產位置的情報。雖然俄方外交官員近期在與美國總統川普的通話中，曾承諾並未分享相關情報，但伊朗外長的公開發言，讓俄方的外交保證與實際戰略動作再度受到質疑。

普廷公開聲援伊朗新領導人

在國際角力升溫之際，俄羅斯總統普廷近期也向伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）致意，表達對伊朗的「堅定支持」。此前，穆吉塔巴的父親、原最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）於美以聯軍的空襲中喪生，隨後由伊朗專家會議任命為繼任者。

當被問及美國近期對伊朗關鍵石油出口設施哈爾克島（Kharg Island）發動的空襲時，阿拉奇則採取強硬立場。他公開指控阿拉伯聯合大公國允許美軍從其領土發動襲擊，並揚言若伊朗的能源設施持續遭針對，將不排除對周邊國家採取軍事行動。

對於伊朗指控阿聯協助美軍攻擊，阿聯政府發表聲明強硬回擊。聲明指出，伊朗在區域問題上的政策已「失去方向」，並強調阿聯有權在面對威脅時行使自衛權，呼籲伊朗當局保持理性，尋求衝突的緩解方案。

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