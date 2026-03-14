瑞士堅守中立原則！兩度拒絕美飛越領空 禁售武器

瑞士總統帕姆蘭（Guy Parmelin）。（法新社）

自中東局勢升高以來，瑞士聯邦委員會13日將美國、以色列與伊朗的衝突視為戰爭。官員在聯邦記者會上證實，已兩度拒絕美軍請求飛越瑞士領空。瑞士民航局（BAZL）則表示，美國的申請需進行大量評估，無法在期限內完成審核，未予批准。

聯邦記者會昨天舉行，現任聯邦主席與總統帕姆蘭（Guy Parmelin）與外交部長凱西斯（Ignazio Cassis）發表聯合聲明：美伊衝突為戰爭；並證實兩度拒絕美國請求飛越領空。同時，美國為瑞士武器目前出口的第二大國，新武器出口到美國的申請將可能被拒絕，但目前尚未有新的武器購買申請。

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根據瑞士的戰爭物資法，瑞士禁止向戰爭國出口武器，也因基於中立原則是否該介入戰爭，引發各黨派與社會激烈辯論。昨天在瑞士政論節目「競技場」（Arena）上各黨激烈交鋒。社民黨（SP）國會議員沃梅斯（Cédric Wermuth）表示，瑞士對外的表態總是太遲，對美相關軍售按理應更早中止。

自由綠黨（GLP）主席葛洛森（Jürg Grossen）則認為，瑞士國內軍事工業是建立可靠軍隊的先決條件，必須同時具備國際競爭力，因此在遵守某些規則之下，瑞士軍火也必須能夠出口。

瑞士民眾蘇佩利（Elena Suppili）向中央社表示，軍火工業為保護國家而生，就是一個中立的真正保障。如果因為戰爭而不能出口參戰國，那麼為何製造武器。

另一位瑞士民眾博爾奇（Patrizia Bolchi）則向中央社表示，為戰爭而販售武器到他國，受傷最深的是無辜的人們，瑞士也難辭其咎。這完全破壞瑞士的中立原則，向他國輸出武器應立刻停止。

瑞士社會與各黨派之間的中立討論，將持續成為國內延燒的政治議題。

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