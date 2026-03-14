    已轟炸伊朗哈格島逾90軍事目標 美軍中央司令部：未傷石油設施

    2026/03/14 22:17 中央社
    哈格島（Kharg Island）是伊朗原油出口樞紐。（路透）

    美軍中央司令部今天表示，美軍昨天夜間對伊朗的哈格島（Kharg Island）執行大規模精準打擊，成功擊中島上90多個軍事目標，同時保持當地石油基礎設施未受損。

    《路透社》報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體平台X發文表示，這次行動摧毀了伊朗的海軍水雷儲存設施、飛彈儲存碉堡及其他多項軍事設施。

    美國總統川普（Donald Trump）昨天警告，伊朗若不停止在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攻擊船隻，他將下令打擊哈格島上的石油設施。

