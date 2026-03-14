已轟炸伊朗哈格島逾90軍事目標 美軍中央司令部：未傷石油設施

已轟炸伊朗哈格島逾90軍事目標 美軍中央司令部：未傷石油設施2026/03/14 22:17 中央社
哈格島（Kharg Island）是伊朗原油出口樞紐。（路透）
美軍中央司令部今天表示，美軍昨天夜間對伊朗的哈格島（Kharg Island）執行大規模精準打擊，成功擊中島上90多個軍事目標，同時保持當地石油基礎設施未受損。
《路透社》報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體平台X發文表示，這次行動摧毀了伊朗的海軍水雷儲存設施、飛彈儲存碉堡及其他多項軍事設施。
美國總統川普（Donald Trump）昨天警告，伊朗若不停止在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）攻擊船隻，他將下令打擊哈格島上的石油設施。
Last night, U.S. forces executed a large-scale precision strike on Kharg Island, Iran. The strike destroyed naval mine storage facilities, missile storage bunkers, and multiple other military sites. U.S. forces successfully struck more than 90 Iranian military targets on Kharg… pic.twitter.com/2X1glD4Flt— U.S. Central Command （@CENTCOM） March 14, 2026