以色列防長：對伊朗戰爭進入決定性階段

美國已對伊朗哈爾克島（Kharg Island）的「所有軍事目標」發動攻擊。（法新社）

以色列國防部長卡茲今天表示，對伊朗的戰爭進入「決定性階段」。他同時讚揚美軍轟炸伊朗原油出口樞紐哈格島上軍事目標的行動。

法新社報導，卡茲（Israel Katz）在電視發表的軍方談話中表示：「由美國總統川普（Donald Trump）與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導、對抗伊朗的全球與區域戰爭逐漸升級，進入決定性階段。」

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卡茲甚至警告，必要時，這場戰爭將持續下去。

美國總統川普今天表示，美軍猛烈轟炸伊朗石油出口樞紐哈格島（Kharg Island）所有軍事目標，並警告不排除打擊島上石油基礎設施。

儘管面臨美國與以色列優勢火力壓制，伊朗仍表現出戰鬥到底的決心，除對至少10個鄰國發動飛彈與無人機攻擊外，並封鎖重要水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

以色列軍方警告伊朗北部大不里士（Tabriz）工業區的民眾進行疏散，並預告攻擊行動迫在眉睫。

中東地區各城市今天接連發生爆炸，包括美國駐巴格達使館及阿拉伯聯合大公國一處重要能源設施均遭到襲擊。

法新社記者目擊，駐伊拉克美國使館上方竄出黑煙。自美以2月28日聯手攻擊伊朗以來，這是該使館2度成為目標。

安全消息人士表示，親伊朗團體「真主黨旅」（Kataeb Hezbollah）遭空襲，造成2名成員喪生，其中包括一名「關鍵人物」後，美國駐巴格達大使館遇襲。

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