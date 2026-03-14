中國挖台灣友邦 《路透》：全額招待巴拉圭議員、記者訪中

《路透社》報導，中國過去一年來加強拉攏巴拉圭政界人士，想挖走台灣友邦。示意圖。（資料照）

台灣唯一的南美洲邦交國巴拉圭去年有多名國會議員和記者接受北京全額招待，參與豪華的訪問中國考察團。《路透社》指出，中國過去一年來加強拉攏巴拉圭政界人士，希望說服該國背離長期盟友台灣。

《路透社》採訪了6名曾參與訪中團的人士─包括3名國會議員與3名記者─並查閱其行程，發現中國過去一年來對巴拉圭展開的「魅力攻勢」顯著升溫。

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根據《路透社》統計，自2023年底以來，至少有19位巴拉圭國會議員、5名記者及1位反對派角逐總統熱門人選曾造訪中國。這波訪中潮去年大幅加速，今年3月預計還有更多參訪。

中國外交部的書面回覆寫道，愈來愈多巴拉圭各界人士認為與北京建交將為兩國帶來「根本且長遠的利益」，並否認對巴拉圭進行任何相關遊說活動，強調人員交流是「雙向努力」的結果。

台灣外交部則聲明，北京企圖「挖角」其盟友，台灣政府「致力與所有外交夥伴積極維持合作關係」。

美國駐巴拉圭首都亞松森（Asuncion）大使館發言人則告訴《路透社》，華府希望參加中國官方所安排考察行程的巴拉圭人士，能了解其中存在的「資訊操縱程度」。

內陸國巴拉圭僅有640萬人口，是台灣在南美洲最後一個友邦，也是台灣目前12個邦交國之一。

如果巴拉圭出現外交轉向，將為北京孤立台灣的行動帶來象徵性勝利。此舉也顯示中國仍試圖在拉丁美洲地區鞏固影響力，儘管美國總統川普（Donald Trump）決心在此維持美國的超級強權地位。

巴拉圭總統潘尼亞（Santiago Peña）任期還剩兩年多，其政府幾乎沒有動機改變國家長期秉持的對台外交政策。

然而有分析人士表示，未來前景並不明朗，接班人之爭可能分裂巴拉圭執政黨紅黨（Colorado Party），或促使紅黨與向來更傾向承認北京的反對黨結盟。

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