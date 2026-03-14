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    協助反制無人機「形同參戰」 伊朗國會：烏克蘭成正當合法打擊目標

    2026/03/14 22:46 編譯管淑平／綜合報導
    烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社檔案照）

    烏克蘭總統澤倫斯基。（歐新社檔案照）

    針對烏克蘭日前表示，願意提供攔截無人機的經驗，協助多國因應伊朗的無人機攻擊，伊朗國會議員14日聲稱，烏克蘭已經形同參戰，是伊朗的「正當且合法」打擊目標。

    英國《天空新聞》和、烏克蘭媒體United24網站14日報導，伊朗國會國家安全委員會主席阿濟茲（Ebrahim Azizi）說，烏克蘭正以無人機支持以色列，「根據聯合國憲章第51條，這使得整個烏克蘭領土，成為伊朗的正當且合法打擊目標」。

    阿濟茲這段言論，與伊朗對其他被視為協助美國或以色列的歐洲國家，所發出的威脅一致。阿濟茲在社群媒體發文，指控基輔政府直接涉入這場衝突，「烏克蘭以無人航空器系統支持以色列，已形同加入這場戰爭」。

    伊朗在美以展開聯合軍事行動後，頻頻以無人機攻擊周邊國家美軍基地和原油設施，使烏克蘭對抗俄羅斯侵略戰爭中的無人機技術，受到注意。

    烏國總統澤倫斯基日前表示，已有伊朗周邊國家和美國、歐盟成員國等11個安全夥伴請求，希望借重烏國反制無人機的經驗，烏國已經派出專業團隊前往卡達等3個伊朗鄰國，以及駐約旦美軍基地，協助因應伊朗無人機攻擊，烏國希望以攔截無人機技術，換取烏國亟需的「愛國者三型」等防空飛彈。

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