鄭運鵬留言割草文 日本議員上畠寛弘邀約：一起除草

日本神戶市議員上畠寛弘發文「除草」、鄭運鵬留言「有相同的休閒活動」，上畠寛弘回覆「正好需要一起除草的夥伴w」。（圖擷取自@NorihiroUehata社群平台「XThreads」、uehata1204社群平台「Threads」，本報合成）

京華城案將於26日宣判，前民眾黨柯文哲聲請解除境管，要赴日出席兒子畢典。日本神戶市議員上畠寛弘發文撻伐，遭大批小草「出征」，上畠寛弘隨即回嗆「偶爾在空閒時間割割草也不錯」，前民進黨立委、現任台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬則貼文留言「和我有相同的休閒活動」，上畠寛弘回覆「正好需要一起除草的夥伴w」。

上畠寛弘在Threads發文大酸「我不是草食男，我只是偶爾割草。偶爾在空閒時間割割草，其實也是一種不錯的放鬆和轉換心情的方式」獲許多網友留言，立法院民進黨團副幹事長陳培瑜響應「一起除草」、民進黨台北市中正、萬華議員參選人馬郁雯則說「曾在一次餐敘上碰見議員本人，現在才發現原來志業一同」。

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而鄭運鵬的留言「和我有相同的休閒活動，同じ興味です」獲得最多愛心，不僅有網友糾正鄭運鵬錯誤的日文文法，還獲得上畠寛弘引用回覆「那就太可靠了。最近雜草長得特別快，正好需要一起除草的夥伴w」。

這番互動讓網友笑稱「這什麼夢幻聯動wwww」、「對不起，我們台灣的草種到日本還是草。\/\/WwʷʷwW \/\/」、「有勞議員在日本還要除草了」、「感覺很像日台大型手遊RPG，除了能獲得動森島民的誇誇以外，還能獲得相同興趣的朋友組隊除草」、「台日友好，共同除草wwww」、「台日合作除草」。

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