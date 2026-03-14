為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    鄭運鵬留言割草文 日本議員上畠寛弘邀約：一起除草

    2026/03/14 20:48 即時新聞／綜合報導
    日本神戶市議員上畠寛弘發文「除草」、鄭運鵬留言「有相同的休閒活動」，上畠寛弘回覆「正好需要一起除草的夥伴w」。（圖擷取自@NorihiroUehata社群平台「XThreads」、uehata1204社群平台「Threads」，本報合成）

    日本神戶市議員上畠寛弘發文「除草」、鄭運鵬留言「有相同的休閒活動」，上畠寛弘回覆「正好需要一起除草的夥伴w」。（圖擷取自@NorihiroUehata社群平台「XThreads」、uehata1204社群平台「Threads」，本報合成）

    京華城案將於26日宣判，前民眾黨柯文哲聲請解除境管，要赴日出席兒子畢典。日本神戶市議員上畠寛弘發文撻伐，遭大批小草「出征」，上畠寛弘隨即回嗆「偶爾在空閒時間割割草也不錯」，前民進黨立委、現任台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬則貼文留言「和我有相同的休閒活動」，上畠寛弘回覆「正好需要一起除草的夥伴w」。

    上畠寛弘在Threads發文大酸「我不是草食男，我只是偶爾割草。偶爾在空閒時間割割草，其實也是一種不錯的放鬆和轉換心情的方式」獲許多網友留言，立法院民進黨團副幹事長陳培瑜響應「一起除草」、民進黨台北市中正、萬華議員參選人馬郁雯則說「曾在一次餐敘上碰見議員本人，現在才發現原來志業一同」。

    而鄭運鵬的留言「和我有相同的休閒活動，同じ興味です」獲得最多愛心，不僅有網友糾正鄭運鵬錯誤的日文文法，還獲得上畠寛弘引用回覆「那就太可靠了。最近雜草長得特別快，正好需要一起除草的夥伴w」。

    這番互動讓網友笑稱「這什麼夢幻聯動wwww」、「對不起，我們台灣的草種到日本還是草。\/\/WwʷʷwW \/\/」、「有勞議員在日本還要除草了」、「感覺很像日台大型手遊RPG，除了能獲得動森島民的誇誇以外，還能獲得相同興趣的朋友組隊除草」、「台日友好，共同除草wwww」、「台日合作除草」。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播