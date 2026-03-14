美調度軍事資源支援中東 中國周邊國家緊張

3月12日，中國人民解放軍代表團抵達北京天安門廣場，參加第14屆中國全國人民代表大會第4次會議閉幕式。（歐新社）

《彭博》13日分析，隨著美國持續從亞洲調度軍備和武器到中東，以延續對伊朗的軍事行動，亞洲國家現任和前任國防官員日益擔憂，如果伊朗戰火蔓延，美國將逐步轉移更多火力。即使戰鬥很快結束，耗盡的彈藥庫存，也可能需要數年時間才能補充完畢，恐讓面臨中國軍事威脅的台灣和其他國家如臨大敵。

美國曾在2010年，將駐守亞洲的唯一一艘航艦調往阿富汗支援，當時亞洲盟友並未過度擔憂，中國或北韓會趁機攫取利益，但如今情況已大不相同。過去20年來，中國軍力的快速成長，以及北韓先進飛彈的研發，意味著東亞局勢的風險已顯著增加，但美國為了伊朗戰事，已將約三分之一的水面艦艇部署到中東，其他重要的軍事後勤支援力量，例如空中加油機和補給艦，也高度集中在伊朗附近。

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南韓總統李在明近日在內閣會議上證實，美國可能必須將防空部隊轉移至中東。另有報導稱，多套「薩德」（THAAD）系統發射裝置，也從南韓撤離。李在明雖稱南韓軍事能力具備無庸置疑的壓倒性，但他也反對川普政府的決定，卻無法「將我們的立場強加於美國」。拜登任內的美國戰爭（國防）部負責南亞和東南亞事務的副助理部長福特（Lindsey Ford）直言，美軍在任何時候，從戰區撤出防空和飛彈防禦系統，都會引發顯而易見的擔憂，這些系統不僅至關重要，且能為各國帶來安全感。

在兩岸局勢方面，儘管幾乎沒有跡象顯示，北京有意趁機加劇與台灣的緊張關係，甚至共軍戰機擾台情形還減少，但台北方面仍感到不安。立法院外交及國防委員會委員陳冠廷受訪表示，美國軍事資產和資源「不可能同時部署在兩個地方」，並強調「將主要軍力部署亞洲，並與美國主要競爭對手對抗，更符合美國利益」。美國戰爭部政策次長柯伯吉，近日則在參議院聽證會上表示，五角大廈正全力注視第一島鏈動靜，即日本、菲律賓和台灣。

美國曾在阿富汗戰爭增兵期間，從日本調派「喬治華盛頓號」航艦數月之久。日本防衛省前官員小木洋人表示，若像駐紮日本的「喬治華盛頓號」航艦等美軍主要資產被調往中東，將對印太地區的戰備造成影響，評估這種情況不太可能發生。不過，更迫切的問題是「愛國者」攔截飛彈等武器消耗，因為製造這些飛彈需要很長時間，可能需要數年才能完全補充庫存，「這可能對印太地區的戰備造成嚴重影響，包括對台灣的防禦」。

美國「佩恩公共政策研究所」推估，在伊朗戰爭爆發後的前36小時內，美國防禦系統使用逾300枚「愛國者」飛彈和其他攔截飛彈，波斯灣國家使用280枚，但製造商洛克希德馬丁公司，每年僅生產約620枚「愛國者」飛彈。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院助理教授蔡志祥（James Char）則指出，川普第二任下的美軍，再次被中東局勢分散注意力，但只要台海現狀保持不變，北京就不太可能採取軍事行動，但以灰色地帶行動的形式，進行一些邊緣試探是有可能的。

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