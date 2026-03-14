路透爆Meta將「大規模裁員20％」 原因和AI有關

社群巨頭Meta驚傳將展開新一輪大規模的裁員。（路透）

社群巨頭Meta驚傳將展開新一輪大規模的裁員。根據《路透社》獨家報導，知情人士指出，Meta為了支應極其昂貴的人工智慧（AI）基礎設施建設，並因應AI工具提升人力的轉型趨勢，正計畫進行大規模人力縮減，裁員比例恐高達20%甚至更高。

消息人士指出，儘管具體日期與最終規模尚未完全定案，但Meta高層近期已向內部資深主管發出信號，要求準備進行精簡計畫。若最終裁員比例定在20%，將是Meta繼2022年底至2023年重組以來，規模最慘烈的一次裁員。

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截至2025年底，Meta全球員工數約為7.9萬人，這意味著若此計畫落實，恐有超過1.5萬名員工面臨失業。針對此報導，Meta發言人史東（Andy Stone）僅回應表示：「這屬於理論性做法的猜測性報導。」

AI 投資黑洞：砸6000億美金、四年薪資包破億

執行長札克伯格（Mark Zuckerberg）過去一年將重心全面轉向生成式AI，不僅計畫在2028年前砸下6000億美元建設數據中心，更為了挖角頂尖人才不計代價，開出4年總價數億美元的超高薪酬包來招攬AI研究員。

札克伯格曾在今年1月公開表示，他已觀察到「過去需要大團隊操作的專案，現在一名優秀人才搭配AI即可完成」。這種「以AI取代人力」的邏輯，已成為Meta計畫裁員的核心動機之一。

然而，Meta的AI之路並非一帆風順。報導指出，Meta去年推出的Llama 4模型因基準測試數據誤導而遭致批評，最終被迫撤回最強大版本「Behemoth」的發布計畫。

為了雪恥，Meta內部「超級智慧團隊」正全力研發代號為「Avocado」的新模型，但據傳該模型的效能表現仍不如預期。在龐大的成本支出與研發阻礙雙重壓力下，裁員成為了Meta調整體質、回收營運成本的現實手段。

Meta的舉動並非個案。今年以來，美國科技巨頭普遍利用AI技術提升效率並縮減人力。亞馬遜（Amazon）於1月宣布裁員1.6萬人；金融科技公司Block執行長多西（Jack Dorsey）也明確表示，AI讓公司能以更精簡的團隊完成更多任務。

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