石油命脈遭攻擊！伊朗怒聲明 區域內美相關石油設施皆為打擊目標

哈爾克島是伊朗重要的石油出口樞紐。（美聯社）

中東緊張局勢仍持續，在美國總統川普宣布美軍已摧毀伊朗關鍵石油出口樞紐哈爾克島（Kharg Island）上的軍事目標後，伊朗軍方隨即發出強硬警告，揚言將對該地區所有與美國合作的石油公司設施進行報復性打擊，稱這些設施將「立即被摧毀並化為灰燼」。

美國總統川普透過其社群平台 Truth Social 證實，美軍已「徹底摧毀」了位於哈爾克島上的所有軍事目標。哈爾克島是伊朗的石油命脈，處理該國高達90%的原油出口。不過川普強調，目前的行動僅限於軍事目標，他「選擇不摧毀」該島的石油基礎設施。然而，他也發出了嚴厲警告，若伊朗或其他方採取任何行動干擾荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）的船隻自由與安全通行，他將「立即重新考慮這一決定」。

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綜合外媒報導，針對美方的軍事行動，伊朗武裝部隊聯合司令部透過官媒發布聲明指出，任何對伊朗石油與能源基礎設施的攻擊，都將引發連鎖報復。

伊朗軍方明確表示，其報復目標將不僅限於美軍，還包括在該地區與美國政府合作的各國石油公司設施。伊朗軍方警告，若衝突升級，這些設施將面臨毀滅性打擊，成為「一堆灰燼」。

哈爾克島位於荷姆茲海峽西北方約 83公里處，是伊朗石油通往全球市場的咽喉。市場觀察家擔憂，此次衝突與伊朗的報復聲明，已讓海灣地區的石油設施陷入戰爭風險，恐導致全球能源供應鏈面臨威脅。

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