    首頁 > 國際

    中東火藥庫引爆！真主黨百枚火箭狂炸 以軍回擊貝魯特南郊陷火海

    2026/03/12 16:44 即時新聞／綜合報導
    以色列無人機在貝魯特拉姆萊特巴伊達海濱區襲擊一輛汽車。（歐新社）

    中東衝突擴大，黎巴嫩真主黨（Hezbollah）週三晚間發動大規模攻擊，朝以色列北部發射超過100枚火箭彈，紅色的防空火光瞬間染紅北部地區拿撒勒（Nazareth）夜空。以軍隨即展開猛烈回擊，鎖定黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊展開毀滅性轟炸，連番爆炸聲震碎城市寧靜，據傳真主黨精銳部隊「拉德萬」（Radwan）總部也遭到擊毀。

    據《路透》報導，真主黨稱11日晚間已向以色列發射數十枚火箭彈，稱此為「系列行動」的一環，暗示可能有後續攻擊。黎巴嫩安全消息人士透露，實際發射火箭彈數量逾百枚。黎巴嫩衛生部表示，以軍空襲貝魯特拉姆萊特巴伊達海濱區（Ramlet al-Baida），造成至少8人死亡。

    以色列救護服務單位指出，2人因火箭襲擊受輕傷。面對真主黨突襲，以色列幾乎立即對貝魯特南郊展開空襲，以色列軍隊稱在30分鐘內精準打擊10處真主黨設施，包括精銳部隊「拉德萬」總部。

    報導指出，黎巴嫩有關當局指出，以軍空襲已造成黎巴嫩逾600人喪生，另有80萬人流離失所。以色列軍方過去一週反覆命令南部郊區居民撤離，導致政府避難所不堪負荷，引發流離失所危機。

