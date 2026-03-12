東京食品展》台灣米進軍日本 業者看準時間差與精品路線

今年東京食品展，台灣各地特色品牌白米，在「台灣館」百花齊放。（記者林翠儀攝）

日本缺米帶來的市場契機，也讓台灣業者開始積極布局日本市場。業界認為，台灣米若要在日本站穩腳步，除了品質之外，還必須理解日本市場對供應穩定、保鮮與食味的高度要求。米屋智農董事長陳肇浩分析，日本目前缺的不只是米，而是品質穩定、供應穩定的好米，尤其是料理店、餐飲通路與大型團膳市場。他指出，日本米價短期很難回跌，除了缺米，也與人口老化、農地減少與氣候變遷等因素有關。

陳肇浩也指出，台灣與日本稻作存在時間差優勢。台灣一年有兩期稻作，一期稻米約在每年6月收成，而日本多為一期作，新米通常在9月上市。因此，日本市場在6月至9月之間，往往處於舊米庫存下降、新米尚未上市的過渡期，台灣一期米正好可補上這段市場空檔。他認為，若能掌握這個時間差並建立穩定供應鏈，台灣米在日本市場仍有長期機會。

他說，若台日能建立長期供應鏈，例如每年固定供應一定數量，台灣出口1、2萬噸並非不可能。相較台灣一年逾百萬噸的產量，占比仍小，但足以補充日本市場缺口。

台灣米要打進日本，挑戰不只在種植，也在加工、保鮮、通路規格與烹調技術。大倉米鋪創立者簡碩宏原本出身科技業，後來轉行投入米食產業，並取得日本米食味鑑定士資格。他不只賣台灣米，更強調要把「如何把台灣米煮得好吃」的技術一起帶進日本市場，從選米、保鮮、包裝到炊飯科學，都納入商品價值的一部分。

簡碩宏指出，日本市場對米的要求極高，從精米後的新鮮度、冷飯口感到包裝規格都十分講究。他因此推出1.5公斤小包裝，希望讓米保持新鮮，並透過炊飯科學與品質管理提高食味。他強調，白米表面的酵素保存非常重要，這會直接影響香氣與口感，而日本消費者對米的要求極細，從精米後的新鮮度、冷飯口感，到包裝規格與炊飯方式，都會影響接受度。

他說，過去日本進口台灣米常因碾米後存放時間過長，3、4個月後新鮮度下降，煮熟後容易產生異味，因此，現在要求精米後一個月內就上架流通。

簡碩宏說，經過精緻化管理後，台灣的台南11號在口感上已能做到讓一般消費者「幾乎分不出來和日本越光米的差別」。他去年才正式打進日本市場，初期切入點不是一般家庭，而是高端通路與團膳業者，包括學校、公司、醫院與養老院等，今年則希望進一步攻進日本超商飯糰市場。

在特色米方面，台灣也逐漸形成品牌亮點。大倉米鋪此次在東京食品展推出的精品米為「環頸雉有機香米」，產自台東知本，品種為高雄147號，以有機栽培方式生產，為台灣特有種環頸雉等生物保留棲地，強調環境友善與產地品牌。

台中霧峰區農會也帶來友善農法耕種的「霧峰香米」黑翅鳶米。農會農特產品行銷部主任洪政加說，黑翅鳶米品種為台農71號（益全香米），由已故育種專家郭益全博士耗時20年研發成功，兼具台灣米芋頭香與日本米Q彈口感。

洪政加指出，霧峰區農會近年推動150公頃友善耕作與有機栽培，讓黑翅鳶等田間生態回到農田，也取得有機與碳足跡認證。不過他坦言，日本本身就有許多高級米品種，台灣高價特色米若要直接競爭並不容易，但仍可透過品牌故事與友善農法逐步打開市場。

業者普遍認為，日本米荒為台灣米打開一扇門，但能否長期站穩市場，仍取決於品質、品牌與穩定供應能力。

米屋智農董事長陳肇浩認為，若能掌握台日稻米收成的時間差並建立穩定供應鏈，台灣米在日本市場仍有長期機會。 （記者林翠儀攝）

台中霧峰區農會今年帶來友善農法耕種的「霧峰香米」黑翅鳶米。（記者林翠儀攝）

台灣蓬萊米命名百年，今年大舉向日本叩關。（記者林翠儀攝）

