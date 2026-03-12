為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    拒絕與中俄選手合影！德國銀牌組合刻意保持距離 抗議畫面曝光

    2026/03/12 16:46 即時新聞／綜合報導
    2026冬季帕運女子越野滑雪短距離賽視覺障礙組由俄羅斯（中）拿下冠軍、德國亞軍（左）及中國季軍（右），頒獎合影時德國選手刻意保持距離，表達對俄羅斯侵略烏克蘭的抗議。（路透）

    2026冬季帕運女子越野滑雪短距離賽視覺障礙組由俄羅斯（中）拿下冠軍、德國亞軍（左）及中國季軍（右），頒獎合影時德國選手刻意保持距離，表達對俄羅斯侵略烏克蘭的抗議。（路透）

    2026冬季帕拉林匹克運動會（冬季帕運）在義大利盛大舉行，然而隨著俄羅斯運動員自2014年以來首度獲准以國家名義參賽，在多場頒獎典禮中，德國及捷克選手紛紛採取「背對國旗」、「拒絕合影」等行動，持續抗議俄羅斯選手團於本次賽事中獲准使用國旗與國歌。

    綜合外媒報導，俄羅斯代表團先前因禁藥醜聞及入侵烏克蘭，遭到多年禁賽或僅能以中立身分參賽，直到去年9月IPC決議解禁。而在本屆越野滑雪短距離女子視障組賽事中，俄羅斯選手巴吉揚（Anastasiia Bagiian）奪金，德國選手卡茨邁爾（Linn Kazmaier）奪銀，中國選手叢吉紅摘銅。

    當頒獎儀式播放俄羅斯國歌時，兩國選手紛紛拿下帽子，而卡茨邁爾與領滑員鮑曼（Florian Baumann）則不為所動，並與俄羅斯選手保持一定距離。而當中國運動員邀約自拍合影留念時，德國組合則婉拒與俄羅斯及中國運動員同框，直接離開現場。

    卡茨邁爾事後受訪坦言，「這個頒獎儀式感覺非常奇怪，我其實不認識那些俄羅斯選手，也不知道他們是否像我們一樣並不支持俄羅斯的體制。也許他們其實人很好，我們甚至可能成為朋友，但整件事籠罩在政治陰影底下，這真的很令人遺憾。因此我們決定戴著帽子，不面向俄羅斯國旗，因為我們不支持它。」

    引滑員鮑曼則直言，想起4年前與烏克蘭選手的交流，對比目前IPC允許俄羅斯以完整代表身分參賽感到不解，「當烏克蘭人也在場，我就是覺得這不正確。」此外，捷克選手布貝尼科娃（Simona Bubenickova）也在另一場頒獎典禮中，與俄羅斯金牌得主巴吉揚保持極遠距離合影。

    針對一連串抗議，IPC表示正蒐集證據進行調查。而德國帕委會則力挺自家選手，認為這是對烏克蘭運動員表達聲援的友好表現。事實上，多國為抗議俄羅斯與白俄羅斯兩國參賽，早已集體抵制位於維洛那（Verona）的開幕典禮。

