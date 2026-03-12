為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    在美國大使館門口放炸彈！挪威警方逮捕伊拉克裔3兄弟

    2026/03/12 12:17 即時新聞／綜合報導
    美國駐挪威奧斯陸大使館入口處8日晚間驚傳爆炸，事發後，警方到場處理。（法新社資料照）

    美國駐挪威奧斯陸大使館入口處8日晚間驚傳爆炸，事發後，警方到場處理。（法新社資料照）

    挪威警方昨（11）日表示，已逮捕三名涉嫌在上週末（8日）對美國駐挪威奧斯陸大使館「恐怖炸彈攻擊」的嫌犯，該三兄弟年約20多歲，均是伊拉克裔的挪威公民，犯案動機仍待釐清。

    綜合外媒報導，警方在記者會上指出，這三名嫌犯於11日下午3時許在奧斯陸被捕，之前未有任何犯罪紀錄，警方目前正在調查此次襲擊的多種可能動機，其中一種推測是，考慮到目標是美國大使館，以及當今中東局勢，該事件是否來自某個政府實體的指示；但也正在調查其他可能的動機。

    警方並稱，調查人員仍在釐清三嫌在案中扮演的角色，「我們認為其中一人在大使館外放置炸彈，另兩人是共犯」，但也不排除組織犯罪的可能性。

    爆炸發生在當地時間8日凌晨1時左右，地點在大使館的一個入口處。爆炸發生後，警方擴大加強使館周邊的警力部署，同時提高對挪威境內伊朗僑民社群以及猶太社群的安全保護。

    美國眾議院情報委員會主席克勞福德（Rick Crawford）近日說，他認為這起爆炸「可能是一場恐怖攻擊」，自伊朗戰爭爆發以來，美國駐世界各地的大使館都已進入高度警戒狀態，其中一些已遭到攻擊，因為德黑蘭對工業與外交目標展開反擊。

    美國駐挪威奧斯陸大使館入口處8日晚間驚傳爆炸。（美聯社資料照）

    美國駐挪威奧斯陸大使館入口處8日晚間驚傳爆炸。（美聯社資料照）

