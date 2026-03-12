為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    川習會倒數！紐時：北京仍摸不透川普要什麼 美延後宣布對台軍售

    2026/03/12 12:37 編譯陳成良／綜合報導
    圖為美國總統川普與中國國家主席習近平2025年10月在南韓釜山APEC峰會期間舉行雙邊會談後離場。外界關注兩人即將舉行的新一輪峰會是否能穩定中美關係。（路透檔案照）

    圖為美國總統川普與中國國家主席習近平2025年10月在南韓釜山APEC峰會期間舉行雙邊會談後離場。外界關注兩人即將舉行的新一輪峰會是否能穩定中美關係。（路透檔案照）

    美國總統川普與中國國家主席習近平預計於3月31日至4月2日舉行峰會，但在會談倒數不到3週之際，北京方面仍不清楚華府究竟希望達成哪些協議。多名中國學者指出，白宮至今未說明具體議程，使這場可能延長中美貿易休戰的高層會談籠罩不確定性。

    《紐約時報》報導，中國官員對白宮遲未提出明確談判目標感到困惑。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，通常此類國是訪問的規劃會提前數月展開，但這次籌備時間非常晚，目前仍在協商細節。

    不只北京方面感到疑惑，美國企業界同樣不清楚是否會隨同川普出訪。美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）表示，白宮尚未邀請任何企業領袖同行，這在歷來訪中行程中相當罕見。

    分析人士指出，川普向來將「不可預測性」視為談判策略，認為讓對手難以預測立場有助於取得優勢；但中國政府通常習慣在會談前敲定所有細節，兩種外交風格形成明顯對比。

    報導也指出，為避免在峰會前激怒北京，川普政府已延後宣布一項對台軍售方案。分析認為，此舉顯示華府試圖在高層會談前降低摩擦，以維持雙邊談判空間。

    川普與習近平去年10月在南韓釜山會面時同意暫停貿易衝突一年，但雙方仍在多項議題上存在分歧，包括關稅政策、市場准入與科技出口限制。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播