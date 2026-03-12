川習會倒數！紐時：北京仍摸不透川普要什麼 美延後宣布對台軍售

圖為美國總統川普與中國國家主席習近平2025年10月在南韓釜山APEC峰會期間舉行雙邊會談後離場。外界關注兩人即將舉行的新一輪峰會是否能穩定中美關係。（路透檔案照）

美國總統川普與中國國家主席習近平預計於3月31日至4月2日舉行峰會，但在會談倒數不到3週之際，北京方面仍不清楚華府究竟希望達成哪些協議。多名中國學者指出，白宮至今未說明具體議程，使這場可能延長中美貿易休戰的高層會談籠罩不確定性。

《紐約時報》報導，中國官員對白宮遲未提出明確談判目標感到困惑。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯表示，通常此類國是訪問的規劃會提前數月展開，但這次籌備時間非常晚，目前仍在協商細節。

不只北京方面感到疑惑，美國企業界同樣不清楚是否會隨同川普出訪。美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）會長譚森（Sean Stein）表示，白宮尚未邀請任何企業領袖同行，這在歷來訪中行程中相當罕見。

分析人士指出，川普向來將「不可預測性」視為談判策略，認為讓對手難以預測立場有助於取得優勢；但中國政府通常習慣在會談前敲定所有細節，兩種外交風格形成明顯對比。

報導也指出，為避免在峰會前激怒北京，川普政府已延後宣布一項對台軍售方案。分析認為，此舉顯示華府試圖在高層會談前降低摩擦，以維持雙邊談判空間。

川普與習近平去年10月在南韓釜山會面時同意暫停貿易衝突一年，但雙方仍在多項議題上存在分歧，包括關稅政策、市場准入與科技出口限制。

