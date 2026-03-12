為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    中俄友誼現裂痕！俄羅斯記者神提問刺痛北京 中方急刪「敏感詞」

    2026/03/12 12:15 編譯盧永山／綜合報導
    《今日俄羅斯》（RT）駐中國女記者阿麗娜（Sorokina Alina）近日的犀利提問，像一把精準的手術刀，直插中俄關係最敏感的神經，也讓北京當局尷尬不已。（美聯社資料照）

    《今日俄羅斯》（RT）駐中國女記者阿麗娜（Sorokina Alina）近日的犀利提問，像一把精準的手術刀，直插中俄關係最敏感的神經，也讓北京當局尷尬不已。（美聯社資料照）

    中國外交部9日舉行例行記者會，俄羅斯官媒《今日俄羅斯》（RT）駐中國女記者阿麗娜（Sorokina Alina）提問，轉述愛沙尼亞外長稱俄羅斯總統普廷的朋友「要嘛已在天堂、要嘛在地獄、要麼在監獄裡，只剩下少數幾個，比如朝鮮和中國」。位於美國紐約的中文網站「新高地」分析，這個犀利提問像一把精準的手術刀，直插中俄關係最敏感的神經，也讓北京當局尷尬不已。事後，中國外交部官網的記者會文字記錄中刪除了提問中「中國和朝鮮」的部分。

    中國外交部發言人郭嘉昆9日舉行例行記者會。阿麗娜幾乎一字不差地重述了愛沙尼亞外長薩克納（Margus Tsahkna）5日在官方記者會上這段轟動國際的狠話：「普廷的朋友要麼已在天堂，要麼在地獄，要麼在監獄裡，只剩下少數幾個，比如朝鮮和中國。」然後阿麗娜平靜追問：「中方對此有何評論？」

    郭嘉昆回應時，只重複了中國的所謂「外交原則」，並稱「希望愛方（愛沙尼亞）客觀理性看待中俄關係，不要發表不負責任的言論」等。相關問答的影片在網路熱傳。網友紛紛調侃：「普廷的哪個朋友在天堂？」、「這屬於惡意提問啊！」事後，中國外交部官網公布的文字記錄中，保留了這個提問，但刪除了「比如朝鮮和中國」這7個字。

    「新高地」發文表示，這是個「神提問」，如同一把精準的手術刀，直插中俄關係最敏感的神經，表面是替俄方「借刀殺人」，實則把中共逼到了進退兩難的死角：要麼公開否認自己是「普廷僅剩的孤朋狗友」，要麼默認被西方與朝鮮並列為「下一個等待被撤走」的對象。無論哪條，都難堪至極。

    文章還說，這個提問精準捕捉到了中俄關係正在悄然出現的真實裂痕。普廷正在跟美國談安全保障、談核協議。中共則一邊給俄羅斯提供武器，一邊給烏克蘭提供經濟支持，正在「兩邊下注」。俄羅斯國內對所謂「中俄友誼不封頂」的說法產生質疑。

    文章說，面對俄羅斯記者的公開嘲諷，「外交的尷尬，從來不是一句漂亮話就能遮掩的」。阿麗娜的提問像一面鏡子，徹底揭開了中俄關係表面光鮮、骨子裡已生裂痕的真相。

