伊朗掐住荷姆茲海峽仍向中國密運原油 開戰後已達1170萬桶

伊朗、荷姆茲海峽地圖和原油運輸示意圖。（路透）

儘管美國、以色列與伊朗的戰爭，大幅干擾全球航運要道荷姆茲海峽的海運原油運輸，不過，開戰以來，伊朗仍持續經由該海域向中國運輸原油，迄今已達1170萬桶。

美國CNBC網站11日報導，追蹤油輪與原油運輸的TankerTrackers共同創辦人馬達尼（Samir Madani）10日向CNBC表示，2月28日開戰以來，伊朗已經經由荷姆茲海峽運送至少1170萬桶原油，全部運往中國。

請繼續往下閱讀...

伊朗揚言攻擊任何試圖通過該水道的船隻後，許多船隻已關閉船舶自動辨識系統（AIS）「匿蹤」。TankerTrackers利用衛星影像觀測船隻動向，因此得以掌握關閉船舶追蹤系統未被監測到的船隻。馬達尼指出，開戰後從伊朗出發的6艘油輪中，3艘掛伊朗旗。

另一家航運情報服務商克普勒（Kpler）估計，同期間經過該海峽運輸的伊朗原油約1200萬桶，原油分析師索伊（Nhway Khin Soe，暫譯）指出，由於中國近年一直是伊朗原油的主要買家，「這些原油顯著比例可能最終都運往中國」，不過他也說，要證實這些船隻的最終目的地已變得愈加困難。

中國國家能源局尚未回應CNBC詢問此事。國際海事組織（IMO）表示，戰爭爆發不到兩週，已有10艘在這處海峽、或附近航行的船隻遭到伊朗攻擊，造成至少7名船員死亡。

位於波斯灣東北部、距離荷姆茲海峽483公里的哈爾克島（Kharg Island），向來是伊朗主要原油出口港，約90%原油從此裝運後經該海峽運出。現在伊朗也已恢復濱阿曼灣的賈斯克（Jask）油氣出口港油輪運輸，根據TankerTracker觀測，一艘油輪裝載了200萬桶原油，是該地過去5年間僅有4次這類活動。

索伊指出，賈斯克港恢復原油運輸作業，透露出德黑蘭正在探索荷姆茲海峽以外的替代路線，當地為伊朗唯一能完全避開荷姆茲海峽的油氣出口設施，不過該設施效率遠低於主要出口港。馬達尼表示，在賈斯克為一艘超級油輪（VLCC）裝載原油需要長達10天，相比之下，在哈爾克島只需約1到2天，因此，賈斯克恢復作業「具有很好的國內宣傳價值，但是實際物流優勢不高」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法