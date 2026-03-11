瑪利歐破土而出？大阪梅田「30公尺巨大鋼管」順利塞回地底

日本大阪梅田一出道路在今（11）日上午，突然冒出一根長約30公尺、直徑5公尺的巨大鋼管，被不少日本網友當成「真人版瑪莉歐」。（圖擷取自@chuzaiina、@tsumuri_f5社群平台「X」，本報合成）

位於日本大阪梅田的中心地區，今（11）日上午發生一起離奇事件，一根原本埋在地下的巨大鋼管，卻突然從地底「破土而出」，驚悚畫面讓路過民眾嚇得當場通報警消，事後現場照在社群媒體被瘋傳，並有不少人調侃這是「真人版瑪莉歐」。根據日媒直播畫面，這根巨大水管目前已被塞回地底，不過現場施工作業還在持續進行當中。

綜合日媒報導，這起事件發生在日本時間上午6點半（台灣時間上午5點半），當地警消接獲民眾通報，指出位於北區茶屋町的鬧區、靠近大阪阪急電鐵大阪梅田站附近的道路，出現「混凝土掉落」的狀況。警消到場後發現，一根長約30公尺、直徑5公尺的地下道鋼製金屬管，從地底筆直衝破柏油路面，冒出地面外的高度約達18公尺。

目擊者受訪透露，他在事發當時路過附近，結果突然聽到一聲巨響，原本以為是道路發生車禍，未料頭上突然掉下大量瀝青，接著就看到一根巨大柱子從地底冒出來，呈現「一柱擎天」的詭異畫面。報導指出，事發地點上方正好是日本國道423號的高架橋，所幸這根鋼管高度並未觸碰高架橋，但附近道路卻因此實施交通管制，進而引發塞車。

報導指出，起初不少駐足圍觀或在社群媒體討論的民眾，看到它的外型誤以為是「水管」，甚至聯想到任天堂著名遊戲《超級瑪利歐兄弟》。根據大阪市建設局解釋，這跟鋼管其實是被稱為「套管（casing）」的鋼製圓筒型設備，來自屬於附近施工的雨水管道建設工程，大阪市建設局也於下午召開記者會致歉，並展開緊急施工作業。

相關負責人透露，大阪市建設局初步研判這根鋼管從地底竄出原因，是「地下水壓力造成的浮力」所致。據了解，事發地點的地層含有豐富的地下水，當時工人正在進行將管線埋入地下的作業，疑似因為鋼管內部為空心狀態，加上周邊地下水產生的強大向上的壓力，大幅超過鋼管自身的重量，最終導致鋼管像軟木塞一樣，被狠狠推擠當路面上。

報導指出，這起事件未造成人員傷亡，大阪市建設局與消防人員在第一時間派人前往現場朝鋼管內部灌水，利用重量讓鋼管緩緩下沉，多家日本媒體則在事發點地點附近設置現場直播的器材。截至今日晚間7點半，這根鋼管幾乎已被整個埋進地下，僅剩一小部分還裸露在外，目前施工作業仍在進行當中，附近路面仍處於封閉狀態。

大阪市建設局與消防人員在第一時間派人前往現場朝鋼管內部灌水，利用重量讓鋼管緩緩下沉。（圖擷取自「MBS新聞資訊」YouTube）

