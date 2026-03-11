伊朗新領袖持續神隱！效忠儀式官員「親吻紙板立牌」畫面超詭異

由於伊朗新領導人穆吉塔巴持續神隱，宣誓效忠儀式上竟利用紙板來代替本人。（本報合成，擷取自X）

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）接替父親哈米尼以來，至今未曾公開露面。然而，社群平台近日瘋傳一段效忠儀式影片，現場竟出現穆吉塔巴的「紙板立牌」，不僅台下群眾對著紙板瘋狂歡呼，甚至有官員當眾親吻紙板，畫面既詭異又荒謬，引發國際網友熱議。

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自8日接班以來，至今尚未公開現身或發表任何形式的談話。伊朗政府11日對外表示，這位新領導人目前「平安無事」。然而《紐約時報》披露，穆吉塔巴在2月28日美國與以色列聯手空襲中雙腿受傷，目前正藏身於高度保密地點，這也是他接班後始終未對外發布音訊或影像的原因之一。

根據社群平台X瘋傳的影片顯示，這場活動據稱是對伊朗新領導的宣誓效忠儀式，除了擺放哈米尼（Ali Khamenei）的遺照，現場更出現「紙板領袖」穆吉塔巴。頭部雖是取用穆吉塔巴的彩色照片，但臉部表情十分凝重，頸部以下更是採用紙板製作的簡陋身體。

畫面中，伊朗官員神情莊重地趨前親吻紙板，彷彿其具備神聖性，讓不少國外網友直呼：「為何他的頭部如此巨大？為何選用這張神情如此沮喪的照片？」、「這政權的羞恥心真是沒完沒了」、「我還以為在看《南方公園》的諷刺劇」。

Mojtaba Khamenei couldn’t turn up so they had to use his cardboard cutout.



Why is his head so big and why did they use a photo of him that looks so miserable? ???? pic.twitter.com/04c08tjTSA — Mahyar Tousi （@MahyarTousi） March 10, 2026

