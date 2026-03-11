逆轉！「最大內鬼」聖城軍指揮官遭處決？伊朗大使：在前線指揮戰事

伊斯蘭革命衛隊聖城軍指揮官卡阿尼遭疑是最大內鬼。（路透檔案照）

美以伊衝突持續升溫，被懷疑是伊朗「最大內鬼」的革命衛隊（IRGC）旗下精銳部隊聖城軍（Quds Force）指揮官卡阿尼（Esmail Qaani）去向不明，連日來有關他已遭自己人拘捕，甚至被處死的傳聞甚囂塵上。對此，伊朗有官員跳出來否認相關消息。

綜合外媒報導，美國和以色列聯手對伊朗展開大規模軍事打擊，擊殺原本的最高領袖哈米尼和一眾軍政高層，不少人認為伊朗內部有內鬼裡應外合，最被懷疑的就是卡阿尼。原因是以色列先前早就發動多輪針對伊朗軍事與情報體系的打擊行動，但卡阿尼卻能每次都倖免。

例如2024年9月，以色列軍方精準空襲位於黎巴嫩貝魯特（Beirut）南郊的真主黨（Hezbollah）地下總部，擊斃真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）及多名高層，當時傳出卡阿尼才剛跟納斯魯拉會晤並離開；去年7月以色列對敘利亞大馬士革（Damascus）發動空襲造成IRGC指揮官身亡的行動開始前，卡阿尼也提前離開現場。

而這次美以聯合行動，2月28日當天哈米尼召集高層開會，結果美以獲得情報後臨時改變作戰時程突襲伊朗，將哈米尼核心圈一網打盡，但卡阿尼相當「離奇」的沒有出席，且傳出他在前一天才跟哈米尼碰面。由於有太多可疑的地方，卡阿尼自然被懷疑是「最大內鬼」，有人甚至指稱他涉嫌替摩薩德（Mossad，以色列情報特務局）提供情報。據傳，伊朗革命衛隊內部也對卡阿尼起疑心，已將其拘留，甚至已經處決他。

卡阿尼是否真的遭拘押或遭處決，目前尚未能獲得證實，不過伊朗駐伊拉克巴格達（Baghdad）大使阿爾-薩迪克（Mohammad Kazem Al-Sadeq）否認卡阿尼被處決的傳聞，還稱卡阿尼人還在前線親自指揮戰事。

