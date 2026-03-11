臨老入花叢？與女性有「不正當關係」 美國名校俄州大校長請辭

美國俄亥俄州立大學校長小卡特因與女播客主持人有不正當關係而請辭。圖為2025年小卡特在慶祝該校美食足球隊拿下NCAA全國冠軍的慶祝活動上發言。（美聯社檔案照）

名列美國「公立常春藤」（Public Ivy）名校榜的俄亥俄州立大學（OSU）校長小卡特（Walter 'Ted' Carter Jr.）9日宣布請辭，理由是他與1名「為了個人業務而尋求公共資源」的女性存有「不正當關係」（inappropriate relationship）。

校方並未公布這名導致小卡特請辭的人士身分，亦未具體說明何謂「不正當關係」；但包括俄州大校園報《明燈報》（The Lantern）與多家當地媒體，據信與小卡特有「不正當關係」的女子，是接受俄州經濟發展單位組JobsOhio資助的播客主持人克莉絲桑希．沃拉克斯（Krisanthe Vlachos）。紐約郵報（New York Post）還引述肢體專家的分析說，沃拉克斯明顯對66歲、已婚的小卡特，懷抱女學生般的愛慕之情。

俄州大在聲明中指出，過去2年擔任該校校長的小卡特告訴校董會，他「與1名尋求公共資源以支持其個人業務之人士之間，存有不正當關係」，隨後請辭；小卡特還說，他在允許此人「不正當接觸」俄州大的領導階層與公共資源上「犯了錯」。聲明中並未詳述小卡特請辭細節、也沒有透露新校長人選。

此事正逢俄州大多事之秋。該校校友、金主與前校董會主席、時尚業大亨兼知名女性內衣「維多利亞的秘密」（Victoria's Secret）前老闆魏克斯納（Les Wexner），此前被爆與已故美國富豪淫魔艾普斯坦（Jeffrey Epstein）過從甚密，俄州大在校生上月因此在校內示威抗議，要求校方將魏克斯納從校園建築上除名，包括俄州大的魏克斯納藝術中心（Wexner Center for the Arts）。

儘管校方並未對小卡特請辭原因多加著墨，但負責俄州經濟發展的非營利單位JobsOhio證實，與小卡特有「不正當關係」並導致小卡特請辭下台的關鍵人物，可能是JobsOhio資助、專門討論退伍軍人的播客節目The Callout Podcast女主持人沃拉克斯。沃拉克斯曾在節目中多次訪問小卡特，最近一次是今年1月7日。

10日，紐約郵報報導，肢體語言專家康斯坦丁（Susan Constantine）在看過去年12月31日與今年1月7日的播客節目後表示，沃拉克斯與小卡特的溝通，跟她與其他來賓的溝通，完全不一樣；儘管沃拉克斯極力掩飾內心雀躍，但她原本僵硬的肢體語言在談話一回到小卡特身上，就出現「明顯」變化。

康斯坦丁說，沃拉克斯面帶彷彿下巴起皺的隱匿壓抑笑容，一雙星星眼睜得老大，顯示她對小卡特懷抱「女學生般的愛慕」；沃拉克斯還會以所謂的黛安娜王妃式的小鹿斑比眼神對小卡特拋媚眼，反觀小卡特則無沃拉克斯般的輕佻或不自在的神情。

已請辭的俄州大校長小卡特（左）與據稱與之有「不正當關係」的播客節目主持人沃拉克斯（中）合影。（擷取自沃拉克斯的領英網站）

