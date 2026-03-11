為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    《紐時》：至少17處美國設施在與伊朗戰爭中遭到破壞

    2026/03/11 17:25 即時新聞／綜合報導
    本月1日美軍舒艾巴港遭無人機攻擊，更導致6名軍人死亡。（美聯社）

    美國聯手以色列，對伊朗發動軍事行動，伊朗隨後反擊造成美軍傷亡。《紐約時報》根據美國官員、伊朗媒體的聲明，加上高解析度商業衛星圖像及已核實為真的社群媒體影片做出分析結果，表示至少17處美國設施已遭到破壞。

    根據《紐約時報》報導，據衛星影像揭露災情，美軍至少有11處軍事基地遇襲。其中包括卡達烏代德空軍基地（Al Udeid Air Base）、科威特薩利姆空軍基地（Ali Al Salem）與布林營（Camp Buehring），本月1日美軍舒艾巴港遭無人機攻擊，更導致6名軍人死亡。

    此外，沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）、巴林美國海軍第五艦隊總部也受損，美國官員透露，該基地維修成本預估高達2億美元。

    此外，高價值防空系統也成伊朗目標。分析指出，伊朗系統性地針對美軍及其盟友的防空與通訊系統進行打擊。其中損失最慘重的是用於攔截飛彈的「薩德系統」（THAAD）相關雷達與感測器。在約旦穆瓦法克薩爾蒂空軍基地（Muwaffaq Salti）的高價雷達設備嚴重受損，這類單一設備造價可能高達5億美元。

    而根據衛星照片顯示，位於卡達烏姆達哈爾（Umm Dahal）一座造價11億美元的一套美製「鋪路爪」雷達（AN/FPS-132），其主體結構顯然已遭破壞。

    除了軍事目標，伊朗也襲擊了非軍事設施，包括美國駐杜拜領事館、科威特及利雅德的大使館，迫使這些機構暫時關閉。

