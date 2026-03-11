伊朗「三種可能結局」曝光！美軍若提早停火恐「比開戰前更糟」

美軍聯手以色列對伊朗發動軍事行動，讓中東局勢持續升溫。圖為11日凌晨貝魯特南郊遭以軍轟炸後升起的巨大火球。（法新社）

美軍聯手以色列對伊朗發動軍事行動，讓中東局勢持續升溫。曾任美國四屆政府資深國安幕僚、現任 CNN 全球事務分析師的麥格克（Brett McGurk）分析，這場危機正處於關鍵十字路口，未來局勢可能出現三種結局，其中，若美軍提早停火，可能造成最壞的情況，將導致區域局勢「比開戰前更加惡化」。

《CNN》今日刊登麥格克分析指出，五角大廈目前的戰略目標明確，即「削弱伊朗向國外輸出武力的能力」。這包括針對伊朗的飛彈與無人機生產設施、海軍及核計畫殘餘部分進行精準打擊。麥格克認為，雖然行動進度可能超前，但軍事規劃者普遍認為，至少還需要數週才能達成預期目標。而總統川普近日一下聲稱是短期遠征，另一面又稱要徹底摧毀伊朗研發致命武器的能力，對外發出矛盾訊號，令人憂心。麥格克也依據目前情勢，推演中東局勢將有「三種結局」：

結局 1：基礎情境（發生率 60%） 遏制下的伊朗

這是最可能的結果，類似 1990 年代的伊拉克。川普給予軍隊足夠時間完成削弱任務，雖然德黑蘭政權並未垮台，但其防禦體系與國防工業已被摧毀。屆時，美、以兩國將持續巡邏伊朗領空，並維持高度制裁。伊朗雖存續，但將處於被長期遏制、監視的衰弱狀態。

結局 2：最壞情境（發生率 30%） 變本加厲的伊朗

麥格克指出，這將是最令人擔心的情況。若經濟衝擊導致國際油價劇烈波動，迫使川普在任務未完成便「過早宣告勝利」並停火。這將留下一個充滿仇恨、且權力結構重新整合的伊朗。由於核心軍事實力未損，伊朗強硬派將變本加厲，區域局勢將比開戰前更加不穩，海灣國家也將持續處於威脅之中。

結局 3：最佳情境（發生率 10%） 伊朗政權更迭

最理想的結果是軍事壓力成功削弱維穩機器，引發伊朗民眾大規模抗議並推翻伊斯蘭共和國。然而麥格克認為，由於缺乏地面部隊配合或強大的內部組織武裝，僅靠空襲達成政權崩潰的機率僅有一成。

麥格克表示，這三種結局並非互斥。即便出現「基礎情境」，長期而言，伊斯蘭共和國的根基已在動搖。伊朗目前接班人的合法性也正受到質疑，這場危機可能成為伊朗歷史轉折的開端，但過程將伴隨著全球經濟的陣痛與地緣政治的風險。

