穆吉塔巴續神隱 外媒：伊朗最高領袖雙腿重創 「黑衣死士」護駕

身穿全黑戰術裝備的伊朗安全部隊成員1月間在首都德黑蘭街頭警戒。在新任最高領袖傳出重傷神隱後，被稱為「黑衣死士」的特種部隊已全面接管領袖維安，甚至動武鎮壓監獄暴動。（路透檔案照）

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）自8日接班後持續神隱，引發外界揣測。據外媒報導，這名傳聞雙腿重創的繼任者，正受到極度殘酷的黑衣特種部隊嚴密護駕；該部隊甚至已全面接管首都監獄，動用武力鎮壓囚犯暴動。

在美以聯軍2月28日發動空襲後，56歲的穆吉塔巴雖被推舉為最高領袖，卻從未公開露面。《法新社》報導，面對質疑，伊朗總統裴澤斯基安之子尤瑟夫（Yousef Pezeshkian）11日宣稱新領袖目前平安無事，試圖安撫國內外疑慮。

然而，據《福斯新聞》（Fox News）報導，多名美以情報官員透露，穆吉塔巴在首日空襲中雙腿嚴重受創，目前藏身通訊受限的極機密地下設施。為確保其安全，德黑蘭當局已全面部署被稱為「黑衣死士」的反恐特種部隊（NOPO）。伊朗反對派組織「全國抵抗委員會」（NCRI）官員薩法維（Ali Safavi）指出，NOPO比常規的革命衛隊更加致命且冷酷，目前正全力鞏固穆吉塔巴的防護網。

這支曾在2021年因嚴重侵犯人權遭美國制裁的精銳部隊，任務已從單純的領袖維安，擴張至殘酷的內部鎮壓。情報顯示，隨著戰事升溫，德黑蘭伊文監獄（Evin Prison）等地的常規獄警因恐懼而逃亡，NOPO已強勢接管這些關押政治犯的設施。當馬哈巴德監獄（Mahabad Prison）的囚犯因恐懼戰火而點燃毛毯抗議時，該部隊直接發射催淚瓦斯進行暴力鎮壓。

伊朗總統裴澤斯基安之子尤瑟夫今（11）日表示，最高領袖穆吉塔巴（見圖）目前「安然無恙」。（路透）

